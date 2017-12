Avec des partenariats et des projets   GD Wouf a le vent dans les voiles

par

Claire Lanteigne

L’entreprise scolaire de l’école Grande-Digue, GD Wouf, ne cesse de progresser et l’équipe dynamique qui la dirige ainsi que les employé.e.s ne ménagent aucun effort pour la faire grandir.

Une belle nouvelle est sans contredit un partenariat avec Global Pet Foods, dont l’agente communautaire est Jessica Milton. «Elle nous suivait sur Facebook, de dire Alexis Bourque, l’agent de communication de GD Wouf. Nous lui avons écrit pour avoir un rendez-vous et nous sommes allés vendre notre salade lors d’une réunion avec elle et Alison Kelly, la copropriétaire du magasin. Madame Kelly a approuvé le partenariat pour les magasins de Moncton et Dieppe et a fait un premier achat de 1000$ de nos produits. C’est vraiment une bonne nouvelle.»

En janvier, les élèves se rendront aux deux magasins afin de faire la promotion de leurs produits auprès de leurs clients. Ces visites ont été organisées par Madame Milton.

«Nous sommes super heureux d’avoir un partenariat avec Global Pet Foods, de dire Gabriel Bourque, le directeur de l’entreprise. Quand je suis sorti de la réunion d’affaire, j’étais ému et je sentais que mon équipe de GD Wouf allait atteindre son objectif. Je suis tellement content qu’une vraie entreprise prenne des jeunes entrepreneurs au sérieux. Nos produits devraient être en vente aux deux magasins la fin de la semaine prochaine», dit-il très heureux.

Le but ultime de GD Wouf est la construction d’un parc à chiens dans leur communauté et les jeunes sont convaincus qu’ils peuvent y arriver.

Journée communautaire expo-chiens

Avec leurs profits, les jeunes veulent organiser une journée communautaire expo-chiens, le 17 juin 2018. Et ils prévoient toute une programmation pour la journée, dont une tente d’experts, un défilé de mode, une course à obstacle, des photos rigolotes, une zone de jeux libres et une chasse aux biscuits, ceux de GD Wouf naturellement. Il y aura aussi des camions de nourriture sur place.

«Nous avons un nouveau partenariat pour cette journée, d’ajouter Gabriel et c’est avec Madame Ann MacLean, de Cocagne, entraîneuse de chiens pour les concours d’agilité d’équipe. Elle participe à des compétitions nationales et elle va nous aider avec la course à obstacle. Elle va nous prêter de l’équipement, nous aider avec les critères pour les chiens qui vont compétitionner dans la course «officielle» et sera disponible pour conseiller les gens du public comment faire faire la course à leur chien. De plus, elle fera des démonstrations d’agilité avec ses chiens et va inviter ses amis qui compétitionnent à faire partie du spectacle.

«Je suis aussi super heureux de travailler avec elle. Je réalise que même si nous sommes jeunes, nous pouvons offrir un cadeau à notre communauté.»

Blaze, le chien du premier ministre Brian Gallant a reçu son invitation officielle à Expo-chiens ainsi qu’un cadeau de Noël.

Des jeunes engagés et occupés

C’est sur l’heure du dîner que les 45 élèves de la 4e à la 8e année, employés de GD Wouf vaguent à leurs activités. Le mercredi midi, c’est la rencontre des comités, celui de la planification du parc et l’autre pour la journée communautaire. Les jeudis et vendredis on fait la couture et les biscuits.

«Nos biscuits sont très populaires, de dire Alexis. Cet été au Marché de Shédiac, ils étaient tous vendus pendant la première heure. On fait aussi des foulards, des jouets, des laisses, dont certaines brillent dans le noir et une toute dernière nouveauté la laisse double. On pense toujours à de nouveaux produits à développer, c’est excitant.»

Trois enseignantes sont très engagées dans le projet avec les jeunes. Mélissa LeBlanc, Caroline LeBlanc et Ginette Bourque trouvent que les jeunes sont capables de s’entreprendre et de s’impliquer dans leur communauté. «C’est tellement beau de les voir prendre des initiatives, trouver des idées, développer du leadership, se fixer un objectif à long terme et collaborer envers l’atteinte de leur objectif, de dire Ginette. Heureusement, nous avons aussi l’appui de notre direction d’école, de l’agent communautaire et du district scolaire et avons pu bénéficier de l’aide de Place aux compétences et de leurs partenaires. Ceci facilite notre travail auprès des jeunes», conclut-elle.

Les jeunes vont encore une fois participer au concours entrepreneurial jeunesse de Sarah Short, au printemps. L’an dernier, ils participaient dans la catégorie jeunesse et ils ont gagné le trophée et un mentor, mais cette fois-ci ils participeront dans une autre catégorie.

On peut suivre les activités de GD Wouf au www.facebook.com/GDWouf.