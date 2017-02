À 17 ans, Rebecca Schofield a déjà créé un mouvement international Quelle admirable et courageuse adolescente représente mademoiselle Rebecca Schofield de Riverview. Ayant combattu avec succès un cancer au cerveau depuis plus de deux ans, elle vient tout juste d’apprendre qu’un autre s’est développé et qui mettra bientôt fin à sa vie. Pour rendre sa vie inoubliable et pleine de valeur, elle a donc décidé de profiter [Lire la suite...]