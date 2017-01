(GNB) – Les gouvernements fédéral et provincial investiront 272 millions de dollars dans la route 11 afin de la rendre plus sûre et d’améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises. «Les entreprises du comté de Kent, de la région de Miramichi et de l’ensemble de la province seront en mesure d’acheminer leurs produits vers les marchés de façon plus efficace», a déclaré le premier ministre, Brian Gallant. «Cet investissement créera également plus de 2500 emplois au cours des quatre prochaines années.» «Les gens parlent d’apporter [Lire la suite...]