Mission accomplie pour la Campagne de Noël du Vestiaire Saint-Joseph Claire Lanteigne C’est à nouveau mission accomplie pour la Campagne de Noël du Vestiaire Saint-Joseph de Shédiac. «La campagne s’est très bien déroulée, elle était bien organisée et tout a fonctionné sur les roulettes», de dire Judson Cassidy, l’infatigable président du Conseil d’administration de l’organisme. «Nous avions préparé 700 boîtes et nous en avons distribué 600 en plus de donner 75 dindes et de la viande à Cap-Pelé qui prépare ses propres boîtes. Au niveau [Lire la suite...]