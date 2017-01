Par Normand A. Léger DIEPPE - La 42e Classique annuelle de hockey des écoles secondaires de Moncton, qui se tiendra à compter de jeudi jusqu’à dimanche, a attiré 23 équipes dans l’un des plus importants tournois du genre au pays et celui avec la deuxième plus longue vie. Les organisateurs ont cependant dû renoncer à la participation des formations de la Nouvelle-Écosse en raison du conflit entre les enseignantes et enseignants et cette province. Les huit équipes de la première division sont les Black Kats de Fredericton, les Trojans de Trimble, les [Lire la suite...]