Williams et Bastarache toujours dans la course

LA VOIX (N.A.L.) - Les deux Acadiens, Andy Bastarache, de Saint-Antoine-de-Kent et Frank Williams, de Moncton, sont encore vivant à l’émission La Voix, sur TVA, suivant les duels présentés dimanche soir.

Ils avancent à la prochaine étape. Andy Bastarache était opposé à Annabel Oreste et les deux ont impressionné les juges et les spectateurs, qui leur ont réservé une ovation debout. Annabel a reçu l’aval des juges, mais Éric Lapointe a décidé de sauver l’un des deux avant la décision finale et Bastarache a donc rejoint son clan pour la prochaine étape.

Frank Williams a interprété Cryin (de Roy Orbison) et était en combat contre Joshua Moreno, de Québec. Isabelle Boulay a pris la décision de l’appuyer, lui donnant la majorité des soutiens, ce qui l’envoie à la prochaine étape, également.