Voyages Positifs : 35 ans d’aventures et de liens d’amitié qui perdurent

Opérée par Paul Auffrey et le Frère Walter Comeau, c.s.c., la compagnie Voyages Positifs Ltée fête cette année ses 35 ans d’existence. Au fil des ans, ils ont fait 285 voyages aux Maritimes et au pays, mais également aux États-Unis, en Europe et dans les Caraïbes.

Cette année seulement, 830 personnes profiteront de quelque 14 voyages organisés qui varieront d’une durée d’une journée à un peu plus de deux semaines. Pour les propriétaires, ce qui caractérise cette entreprise, ce sont les liens d’amitié et le sentiment d’appartenance au groupe qui sont formés. «On voit de belles choses, ça nous émerveille, mais les liens qui sont créés sont plus importants. Ce sont des individus qui voyagent, mais c’est surtout une grande famille qui voyage ensemble», souligne Walter Comeau.

C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’est née la compagnie, dans la simplicité et pour l’amour des gens. «Je donnais beaucoup de sessions et je parlais toujours de la Baie Sainte-Marie et j’en parle encore beaucoup, explique M. Comeau. Il y a des gens qui ont dit : arrête d’en parler et amène-nous voir ton coin de pays. On a alors amené un premier groupe à la Baie Sainte-Marie; c’était en mai 1982. Ensuite, ils ont demandé pour aller faire un voyage en Gaspésie, puis au Cap-Breton, en Louisiane et ainsi de suite.»

«On aimait voyager tous les deux et on aimait être entourés des gens. C’est un peu ça la racine de Voyages Positifs, ajoute Paul Auffrey. Ce sont aussi des voyages offerts en français avec une dimension spirituelle. Nos voyages se font connaître de bouche à oreille; on n’a jamais eu besoin de faire de publicité en 35 ans.»

Alors que les premiers clients de Voyages Positifs étaient des participantes et des participants aux ateliers offerts dans la région par Walter Comeau, la famille de voyageurs s’est élargie et compte maintenant des membres de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de la Péninsule acadienne.

«Voyages Positifs, c’est aussi la réalisation de plusieurs rêves, explique M. Auffrey. Lorsqu’on reçoit des cartes de remerciements après un voyage, les gens disent souvent qu’on leur a permis de réaliser leur rêve. De plus, on leur permet de voyager en toute sécurité. Le fait que nous voyons à la logistique et à leur sécurité, ils peuvent vivre leur expérience de voyage en toute quiétude.»

Pour Walter Comeau, ces voyages sont tous à leur façon un pèlerinage. «Quand j’entre dans l’autobus et qu’ils (les participants) sont tous là, je suis dans un autre monde. On voyage dans la vraie cathédrale de Dieu et on vit l’expérience en famille. Nos voyages me permettent aussi de rejoindre des gens sur le plan spirituel qui n’auraient peut-être pas participé à une session de croissance personnelle, par exemple. Je remarque aussi que les gens attendent ma petite réflexion chaque matin. C’est une partie importante du voyage.»

Chaque année, la compagnie Voyages Positifs lance un projet de collecte de fonds pour une cause qui lui tient à cœur. Cette année, Paul Auffrey et Water Comeau souhaitent recueillir les fonds nécessaires pour financer dix chirurgies pour corriger un bec-de-lièvre ou une fente palatine chez des enfants.

Pour des renseignements : 506-864-8251, Vptourslts@gmail.com.