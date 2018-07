Voyage du Club d’âge d’or de Grande-Digue

par

Hilda Gagnon

Même pendant la saison estivale, le Club d’âge d’or de Grande-Digue demeure actif. Ainsi, le jeudi 19 juillet, sous un ciel radieux, quarante membres de Grande-Digue et huit du Club d’âge d’or Notre-Dame-de-la-Paix partaient pour un voyage de deux jours, dirigé par Chris LeClair, de Chris Tours.

En après-midi, nous avons visité le Jardin Botanique, à Saint-Jacques. Dans ce jardin, on y trouve une grande variété de vivaces, d’annuelles et de rosiers. Les membres ont beaucoup apprécié l’exposition vivante «Papillons du monde». Ce jardin est un lieu parfait pour contempler la nature tout en se détendant dans l’ombre du sous-bois. Nous en garderons des souvenirs inestimables.

En soirée, nous nous rendons au Casino Grey Rock pour assister au spectacle «L’Acadie des terres et forêts en fête». Depuis dix-sept ans, ce spectacle touristique, à vocation culturelle, ne cesse d’épater les spectateurs. Le thème, cette année, était #MOÉ ITOU. Cette activité est dirigée par l’éducateur Etienne Deschênes, qui s’est donné comme objectif de présenter un spectacle musical mettant en vedettes les jeunes talents locaux. Ces jeunes chanteurs, danseurs, musiciens et techniciens savent très bien charmer les spectateurs. Le tout est à la fois un voyage de 400 ans d’histoire acadienne présenté sur une note humoristique et agrémenté de faits de l’actualité 2017-2018.

Après une bonne nuit de repos, nous poursuivons notre périple vers Grand-Sault pour une courte tournée de la ville et ensuite une halte aux chutes et à la gorge. Bien que la saison souffre de sécheresse, nous avons pu admirer ce lieu touristique aussi populaire que spectaculaire!

À Fredericton, nous visitons l’édifice de l’Assemblée législative, la Chambre du conseil et autres. Alex Robichaud est notre guide. À cause de ses compétences et ses nombreuses connaissances, il a su répondre à toutes nos questions. Merci, Aline pour cette initiative!

Ces deux jours nous ont permis de vivre une belle expérience et de fraterniser avec le groupe. Un sincère merci aux organisateurs!