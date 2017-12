Vous êtes tous invités à la Fête de Noël de Beaubassin-est

par

Les membres du conseil invitent toute la population à la 8e Fête de Noël de la Communauté rurale Beaubassin-est le jeudi 7 décembre de 17h30 à 19h30 dans les bureaux de la municipalité. Le Père Noël sera sur les lieux pour rencontrer les enfants, il y aura un délicieux goûter et de la musique de Noël, ainsi qu’une collecte de nourriture et de jouets pour aider les familles dans le besoin à l’approche du temps des fêtes.

Tous les enfants pourront se faire photographier avec le Père Noël et ils peuvent lui apporter leurs lettres avec des suggestions de cadeaux. Le photographe Louis Melanson sera présent pour faire des photos si vous n’avez pas d’appareil photo. C’est gratuit, et vous recevrez les photos par courriel.

On vous encourage à apporter de la nourriture non périssable, des jouets ou des dons en argent pour le Vestiaire Saint-Joseph de Shediac et le Comité d’Entraide de Cap-Pelé-Shemogue. Les articles recueillis seront partagés entre les deux organismes. Cette collecte va se terminer le jeudi 7 décembre, mais les gens peuvent dès maintenant apporter leurs contributions au 1709, Route 133 à Grand-Barachois.

Les membres du conseil et du personnel de Beaubassin-est veulent ainsi s’assurer que les familles de la communauté passent un joyeux temps des fêtes. Les bureaux de la Communauté rurale Beaubassin-est sont ouverts de 8h à 16h du lundi au vendredi. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au 532-0730.