Votre Fonds en fiducie pour l’environnement au travail… à Memramcook!

Depuis plus de deux ans, le Comité de mieux-être de Memramcook (J’MEM) exploite une serre et un jardin sur le terrain de l’école Abbey-Landry et organise de nombreuses activités multigénérationnelles en collaboration avec l’école et les résidences pour personnes âgées de la communauté. Le Comité J’MEM, en partenariat avec l’école Abbey-Landry et dans le cadre de l’initiative Semer dans la Vallée, vise à promouvoir le jardinage et la consommation d’aliments sains et locaux chez les jeunes et les autres résidents de Memramcook. Ce projet continue de grandir avec l’obtention d’une subvention importante du Gouvernement du Nouveau-Brunswick par l’intermédiaire du Fonds en fiducie pour l’environnement. Grâce à la somme consentie – soit plus de 40 000$ – Semer dans la Vallée pourra continuer de faire progresser son grand objectif de «création d’une économie agroalimentaire locale, durable et viable dans la région de Memramcook».

Cette subvention a déjà permis au groupe d’embaucher une coordinatrice, de former un comité directeur qui comprend un représentant de chacun des partenaires (Comité J’MEM, le Village de Memramcook, l’école Abbey-Landry et le Verger Belliveau) et de créer un comité de jeunes jardiniers qui participent à l’organisation et à l’entretien de la serre et du jardin. À cette solide structure organisationnelle s’ajoute tout un éventail d’activités organisées depuis le début de l’année : activités intergénérationnelles dans les résidences pour aînés, première activité de partage des récoltes entre les membres de la communauté, ateliers pédagogiques en salle de classe pour tous les niveaux, cours de cuisine après classe et séances d’information pour la communauté. Le comité directeur a aussi entamé des discussions sur l’approvisionnement de la cafétéria de l’école à partir du jardin et de la serre.

Selon le directeur de l’école Abbey-Landry, Pierre Roy, «la réussite de ce projet est en grande partie attribuable à un partenariat réunissant les acteurs des secteurs privé, public, communautaire et scolaire. La mise en commun des ressources financières, du savoir-faire et du dynamisme de nos partenaires crée une synergie qui serait impossible à reproduire si chacun travaillait de façon cloisonnée.»