Voce dell’Anima fêtera son 10e anniversaire lors du spectacle printanier : Coups de choeur

La chorale accueillera divers artistes invités

La chorale Voce dell’ Anima, sous la direction de Monette Gould, invite le public à son spectacle annuel printanier sous le thème Coups de choeur le dimanche 28 mai à 14h et le mardi 30 mai à 19h30 au Monument- Lefebvre de Memramcook. Voce dell’Anima accueillera des artistes invités pour l’occasion, dont le chanteur Paul Hébert, artiste country et bluegrass.

La chorale, composée de plus de 45 voix féminines, interprètera des chants populaires, classiques et traditionnels. Pour célébrer le 10e anniversaire de la fondation de la chorale, la directrice Monette Gould a puisé dans le répertoire du groupe pour ressortir les chansons préférées des membres de la chorale ainsi que du public. Plusieurs musiciens et invités spéciaux se joindront à Voce dell’Anima pour le concert qui promet d’être un succès!

On peut se procurer des billets par téléphone au 506-758-9808, en personne au Monument-Lefebvre, au Centre étudiant de l’Université de Moncton, au Centre des Arts et de la Culture de Dieppe (331 avenue Acadie), au théâtre l’Escaouette à Moncton (170 Botsford) et sur le Web au admission.com.

Voce dell’Anima

Créée en 2007, la chorale Voce dell’ Anima est composée de femmes âgées de 16 à 60 ans et regroupe majoritairement d’anciennes membres de la chorale les Jeunes chanteurs d’Acadie ainsi que des étudiantes en chant de Monette Gould. La chorale offre un concert annuel de Noël et de printemps au Théâtre du Monument-Lefebvre. Ses spectacles sont connus pour leurs arrangements uniques ainsi que des voix mélodieuses, et leur popularité ne cesse de croître.

Monette Gould est une voix soprano avec de nombreuses années d’expérience professionnelle en tant qu’interprète et professeur. Elle a participé dans plusieurs productions d’opéra et ses rôles comprennent : Fiordiligi dans Cosi fan tutte de Mozart, la Comtesse dans Le nozze di Figaro de Mozart et Tatiana dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski. Monette poursuit une carrière en tant que soliste se produisant dans des récitals et des concerts dans les provinces Maritimes. La voix humaine étant sa passion, elle se consacre aussi à l’éducation des dernières techniques vocales, les nouveaux développements en matière de santé vocale et la diction des chanteurs.

On peut suivre Voce dell’ Anima sur Facebook : choralevocedellanimachoir ou bien consulter son site Web au https://choralevocedellanima.com/.