Vives préoccupations quant à la valeur pédagogique de la série The Story of Us

OTTAWA - La Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE) de concert avec la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) a fait part à l’ombudsman de la CBC de ses vives inquiétudes quant à la valeur pédagogique de la série The Story of Us.

«Nous sommes préoccupés par le fait que la CBC veuille assurer un rayonnement de cette série dans les écoles élémentaires et secondaires au Canada par le biais de sa plateforme Curio», explique la présidente de la FCE, Heather Smith. «Nos organisations ne peuvent pas cautionner la valeur pédagogique de cette série dans sa forme actuelle», ajoute-t-elle.

Les deux organisations estiment qu’en raison de ses omissions historiques, par exemple la déportation des Acadiens, de sa façon peu flatteuse de présenter des figures francophones emblématiques de l’histoire du Canada ainsi que la quasi-absence de commentaires de francophones, cette série donne une version de l’histoire anglocentriste de l’histoire qui est loin d’être commune et inclusive.

Par conséquent, elles recommandent à leurs membres de s’abstenir de faire usage de cette série à moins que la CBC n’ajuste le tir afin d’éviter que les élèves ne soient exposés à une histoire incomplète et faussée de notre pays.

La FCE et la FNCSF proposent comme le suggérait récemment la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada d’incorporer des entrevues avec des leaders et historiens acadiens et francophones dans le matériel destiné aux écoles.

«Si le public premier visé par cette série est le public anglophone comme l’a indiqué la CBC, il est primordial que les élèves des écoles élémentaires et secondaires anglophones au pays puissent avoir accès à un récit qui accorde la place qui leur revient aux francophones et Acadiens sans prendre de libertés avec l’histoire», affirme la présidente de la FNCSF, Melinda Chartrand.