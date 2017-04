Ville de Shédiac  On veut devancer l’ajout du deuxième réservoir d’eau

par

Claire Lanteigne

Le plan quinquennal des équipements et infrastructures de la municipalité de Shédiac prévoyait l’ajout d’un deuxième réservoir en eau potable en 2021 pour combler les besoins toujours croissants. Cependant, lors de la dernière réunion régulière du conseil, il a été décidé de devancer le projet à l’année 2017, afin de favoriser le développement résidentiel et économique de la ville.

Le conseil a donc mandaté l’administration de revenir au conseil à la réunion ordinaire d’avril prochain avec les recommandations concernant les coûts et le financement de ce projet.

Le conseil a également mandaté l’administration en collaboration avec des consultants d’évaluer la possibilité de créer une structure telle qu’une corporation de développement économique. Des recommandations seront apportées au conseil. La ville connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années, elle a annexé des territoires présentant d’importants potentiels de développement économique et désire poursuivre et accroître son développement commercial.

Le contrat pour la Phase 3 du projet de Revitalisation de la rue Main a été accordé au plus bas soumissionnaire, soit Modern Construction (1983) Limited au montant de 4 562 343.25 (TVH incluse). C’était conditionnel à l’approbation du financement par la Commission des emprunts de capitaux, approbation qui a été reçue. Les gouvernements provincial et fédéral contribuent financièrement à ce projet et la ville a fait un emprunt de 2,3 millions$.

L’administration négociera avec le soumissionnaire pour l’ajout d’un ordre de modification pour l’installation de lampadaires sur le deuxième côté de la rue Main et fera part de ses recommandations au conseil pour décision. Le projet original comprenait l’installation de lampadaires d’un seul côté de la rue Main.

Quatre nouveaux pompiers ont été promus au niveau senior : Patrick McGraw, Kevin McGraw, Josée Gallant et Jonathan Chevarie.

Politique générale de subvention

Le conseil municipal a accepté la politique générale de subvention 12-15-A, Demande de subvention dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine. C’est en janvier 2015 que la municipalité avait adopté la Politique générale intitulée Politique culturelle.

Un des objectifs de cette politique est d’encourager et d’appuyer les organismes et les intervenants culturels à offrir des événements spéciaux et des programmes d’activités culturelles.

«Cela nous permettra d’être juste et équitable envers les demandes et de s’assurer que la Politique culturelle soit suivie, de dire Denis LeBlanc, directeur de la Vie communautaire. C’est le comité sur la politique culturelle qui est responsable de la gestion et de l’évaluation des demandes spécifiques aux activités culturelles.

«On va aussi voir à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre de la Politique culturelle avec l’Association acadienne des artistes professionnels du N.-B. (AAAPNB)», de conclure M. LeBlanc.