Vague de Cirque à Shédiac Un spectacle entre magie, féérie, humour et acrobaties

par

Hélène Le Pennec

Se redécouvrir une âme d’enfant à l’âge adulte, avoir les yeux grands ouverts, des yeux brillants et pétillants, être captivé par les mouvements, l’humour, la magie, moment vécu par des spectateurs ébahis venus assister au spectacle Vague de Cirque à Shédiac, ce samedi 5 août à 14h. Tout au long du show on pouvait voir des sourires sur les visages des plus petits comme des plus grands et entendre des rires résonner sous ce chapiteau jaune et blanc.

Du jeudi 3 août au dimanche 6 août, la compagnie Vague de Cirque a ainsi donné quatre représentations de son spectacle nommé «Barbecue» devant un public admiratif, sous son chapiteau installé à côté du Centre multifonctionnel de Shédiac. Comment ne pas tomber sous le charme de «Paulo», homme fier de son jardin et recevant la visite de sa nièce Brigitte et des amies de cette dernière sous les yeux intrigués de la voisine, charmeuse, charmante et incroyablement drôle! Tous ensembles vivent une aventure à la fois dynamique, acrobatique, magique mais aussi sexy et particulièrement drôle. Quand une belle jeune femme, particulièrement souple, boa violet entre les orteils, rentre sur scène sur une musique sexy et langoureuse mais que cette dernière se donne finalement des attitudes de poule sur le bord de pondre, voilà de quoi surprendre et faire rire.

«La troupe de Vague de Cirque se compose de dix personnes, sans compter les enfants qui courent partout», raconte Noémie Gervais co-fondatrice de la compagnie. Avec Alain Boudreau, son conjoint, ils ont fondé cette compagnie il y a maintenant sept ans. La troupe est originaire des Îles-de-la-Madeleine et est désormais installée depuis cette année dans les Laurentides.

Noémie et Alain, artistes de cirque accomplis, ont parcouru le monde avec leur numéro de main à main pendant plus de 15 ans avec notamment le Cirque du Soleil ou encore le Cirque Éloize. «On était tout le temps en voyage, puis quand on a commencé à avoir des enfants on s’est dit que ce serait le fun d’avoir une formule qui pourrait se déplacer dans les petits villages, pas trop lourd à transporter, même si nous avons tout de même sept camions», ajoute Noémie. Le cirque se déplace de villes en villes entre mai et octobre avec environ 80 représentations données sur la saison. «Sur ce show les artistes viennent de partout, j’ai une Australienne, une Finlandaise, deux Belges et des Québécois», explique Noémie.

«C’est fini?», «déjà», «ils reviennent les artistes?», «trop court», voilà ce que l’on pouvait entendre à la fin de ce spectacle d’une heure dans la bouche des plus petits comme des plus grands. De l’humour, de la passion, de la magie, des acrobaties impressionnantes, voilà certainement la recette parfaite pour un spectacle réussit. Nous espérons que Vague de Cirque reviendra l’été prochain dans la région afin de pouvoir une nouvelle fois rêver éveillé, rire et retrouver notre âme d’enfant… pour les plus grands!