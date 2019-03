Utilisez votre savoir pour aider les sans-abris dans le cadre du 18e jeu-questionnaire annuel du YMCA, Combat des cerveaux!

par

Il est encore temps de s’inscrire au 18e jeu-questionnaire annuel du YMCA, Combat des cerveaux, qui aura lieu le samedi 23 mars, à 19h, dans le gymnase principal du Y.

«Ce fut une année particulièrement difficile en matière d’itinérance dans le Grand Moncton», a déclaré Cathy Manuel, qui coordonne le Combat des cerveaux du YMCA de cette année. «Les profits de l’événement Combat des cerveaux seront versés au programme d’intervention dans la rue du Y, ReBrancher, qui offre des services d’intervention essentiels aux personnes et aux familles qui sont sans abri ou à risque. Rassemblez une équipe pour cette soirée de jeu-questionnaire amusante et aidez le Y à améliorer le sort des démunis!»

Durant le Combat des cerveaux, des équipes de quatre à six joueurs répondent collectivement à dix séries de questions portant sur une grande variété de sujets. Dans le passé, il y a eu des questions sur à peu près tout, notamment sur les arts, la musique, les marques et les jeux télévisés. Un jury évalue la performance de chaque équipe, et un arbitre assure l’équité de la compétition.

«En plus d’obtenir le droit de se vanter et de savoir qu’elle a contribué à une très noble cause, l’équipe gagnante reçoit une chouette ceinture de championnat de style lutteur!, a ajouté Cathy Manuel. Inscrivez-vous aujourd’hui et participez à un événement communautaire vraiment amusant.»

L’année dernière, ce sont Les Resurgonautes – une équipe de la Place Resurgo de la Ville de Moncton – qui ont décroché la première place.

Les stations de radio C103 et New Country 96,9 présentent le Combat des cerveaux de cette année. Le coanimateur de l’émission du matin de New Country 96,9, Scotty Horsman, dirigera le plaisir.

On peut obtenir des formulaires d’inscription au Y ou sur le site Web du YMCA à l’adresse www.ymcamoncton.ca sous Événements.