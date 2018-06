Une subvention de 55 000$ pour transformer la bibliothèque scolaire

par

L’école Donat-Robichaud de Cap-Pelé a reçu une subvention de 55 000$ du Fonds pour la littératie de l’année 2018 de la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture.

Avec un budget de bibliothèque insuffisant et des livres datant de plus de 30 ans, cette école aura maintenant les moyens de revitaliser sa bibliothèque et d’enrichir les expériences de vie et d’éducation de ses 289 étudiants.

Bien que les enseignant.e.s et les bibliothécaires de l’école Donat-Robichaud soient extrêmement dévoués à promouvoir la littérature et l’amour de la lecture dans leur école, ils ont du mal à fournir de nouveaux livres et du matériel d’apprentissage pertinents et attrayants pour leurs élèves. Ces fonds très nécessaires fourniront à cette école les moyens de rompre le cycle de la détérioration des étagères, contribuant à former des lecteurs confiants et compétents dans les classes. L’école utilisera également ces fonds pour développer un centre d’écoute dans sa bibliothèque où les élèves peuvent explorer et écouter des livres audio.

La subvention du Fonds pour la littératie de la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture, maintenant en sa 14e année, est ravie de verser 1,5 million de dollars à 30 écoles primaires dans le besoin partout au Canada. Ces écoles ont démontré un engagement incroyable envers l’alphabétisation de leurs élèves et grâce à cette injection de fonds pour se procurer de nouveaux livres, ces écoles pourront inspirer leurs étudiants à découvrir leur amour de la lecture!

Au cours des 14 dernières années, le Fonds pour la littératie de la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture a versé 21 millions de dollars à 275 écoles, transformant les bibliothèques scolaires et les vies des élèves, un livre à la fois! Chaque dollar donné par les clients sera versé aux écoles primaires dans le besoin et les écoles que nous appuyons reçoivent un rabais de 30% sur leurs achats de livres.

Ensemble, nous avons inspiré plus de 900 000 enfants canadiens à découvrir leur amour de la lecture!