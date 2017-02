Une soirée sous le signe de l’amour et du partage

par

Hélène Le Pennec

L’amour se fête tous les jours mais le 14 février est certainement le jour dans l’année qui rassemble tous les amoureux de l’amour! Les activités sont variées ce jour là entre sorties au restaurant, livraison de fleurs, petits cadeaux personnels… Oui mais les plus jeunes, que font ils pour célébrer cette belle journée? Au-delà des Valentins que les enfants se distribuent dans leur école ou leur garderie on ne trouve pas vraiment d’évènement festif, en soirée, pour faire «comme les grands». Une jeune femme, Mireille Pitre, a alors eu l’idée d’organiser un beau souper pour les jeunes de cinq à 15 ans! Et quelle réussite!

Au total 24 enfants se sont retrouvés ce mardi 14 février 2017 au Centre Nouvelle Vie à Shediac Cape, autour de la Chef d’amour et de bénévoles prêts à faire passer une belle soirée à tous ces jeunes, une soirée bien spéciale!

Comme au restaurant les jeunes avaient la possibilité de choisir leur entrée, leur plat, leur dessert ainsi que leur breuvage. Voilà de quoi se sentir grand quand on a que huit ans et que l’on passe la soirée sans ses parents qui sont eux «sortis souper au restaurant», nous dit Jonathan en train de participer à une des quatre stations de la soirée.

Pour la préparation du souper, Mireille a reçu l’aide précieuse de Mario Savoie, gérant du Sobeys de Shédiac. La soirée débute et la chef d’amour présente aux enfants l’ensemble des bénévoles présents pour les servir et leurs proposer des activités. Elle demande aussi aux enfants «grâce à qui avons-nous un bon souper ce soir?» et, se tournant vers Mario, présent pour l’occasion, nous entendons un enfant crier «c’est lui». C’est en effet Mario Savoie qui a offert gracieusement l’ensemble de la nourriture servie aux enfants durant cette soirée. Ce dernier explique ainsi qu’il a dit oui tout de suite quand Mireille s’est présentée à lui avec son idée et sa demande en divers produits alimentaires quelques semaines auparavant. «Ça aide les jeunes et les parents peuvent sortir aussi», dit-il, «on aime s’impliquer dans la communauté et sponsoriser de beaux événements et appuyer ce que l’on peut». Mireille Pitre, bien entourée de son mari Éric et des bénévoles comme Jacinthe, Marthe ou encore Noémie une jeune fille de 16 ans, montre son dynamisme et sa volonté profonde de faire passer à ces jeunes une soirée agréable.

Mireille, jeune femme au «cœur missionnaire» comme elle se décrit est une personne tournée vers les autres qui aime s’investir dans la communauté et qui a pour objectif de «garder les jeunes sur la bonne voie en leur proposant des activités, quelques soient leurs origines, ou leurs croyances». Mireille investit beaucoup de son temps personnel afin de rassembler les jeunes de la région car pour elle «peu importe d’où l’on vient, il est important de s’entraider».

Cette belle expérience auprès des jeunes, Mireille souhaite la reconduire en leur proposant à chaque mois une activité différente. Son rêve serait à long terme de pouvoir leur offrir un lieu rien qu’à eux, une maison de jeunes, projet qu’elle espère mener à bout.

Balade en traineau

Sa prochaine activité destinée aux jeunes de cinq à 16 ans aura lieu le samedi 11 mars à Grand-Barachois. Si vos jeunes souhaitent profiter d’une belle balade en traineau n’hésitez pas à les inscrire en envoyant un courriel à mireille.pitre2016@gmail.com ou à appeler au 351-2800!