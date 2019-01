Une première biographie en français pour l’ancien gouverneur général Roméo LeBlanc

par

En ce 91e anniversaire de naissance du regretté Roméo LeBlanc, les éditions Bouton d’or Acadie annoncent la parution d’une première biographie en français de l’ancien gouverneur général du Canada! Une double parution, puisque la maison d’édition jeunesse de Moncton publie à la fois l’ouvrage en version originale anglaise, A Boy from Acadie. Romeo LeBlanc’s Journey To Rideau Hall, de l’auteure britanno-colombienne Beryl Young, et sa version française, Un gamin acadien. L’odyssée de Roméo LeBlanc vers Rideau Hall, une traduction de Robert Pichette.

L’auteure Beryl Young aura travaillé plusieurs années sur cette biographie qui s’adresse à un lectorat jeunesse, mais qui saura plaire tout autant aux adultes. L’ouvrage qui en résulte s’intéresse particulièrement aux origines, à l’enfance, aux défis et à l’héritage de Roméo LeBlanc. Devenu le premier Acadien gouverneur général du Canada, Roméo LeBlanc conservera toute sa vie une grande modestie et un grand sens de l’humour.

Véritable tremplin dans la culture acadienne, Un gamin acadien pourra aussi servir d’introduction au système politique canadien, avec de riches informations exposées tout au long du livre. Sa version anglaise, A Boy from Acadie, saura bâtir des ponts entre les communautés et mieux faire connaître la culture acadienne aux Canadiennes et Canadiens anglophones.

Attendue depuis plusieurs années maintenant, une telle biographie, facile d’accès, illustrée par l’artiste visuel Maurice Cormier et rehaussée par de nombreuses photographies, rend hommage à un grand Canadien proche des gens et fier de ses racines.

En librairie le 16 janvier 2019 (diffusion au Canada français par Prologue et distribution en anglais par Nimbus Publishing).