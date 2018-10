Une politique familiale pour Dieppe

par

La Ville de Dieppe invite ses résidents à participer à une consultation en ligne afin de partager leurs opinions et idées quant à l’élaboration d’une toute première politique familiale pour la municipalité.

Depuis mars dernier, un comité de travail s’est penché sur l’élaboration d’une politique familiale pour la Ville de Dieppe, et ce, en accord avec son objectif de devenir un modèle d’une communauté en santé et axée vers le mieux-être. Le comité, composé de résidents et d’employés municipaux, souhaite maintenant obtenir votre opinion sur ce que Dieppe pourrait faire pour améliorer la qualité de vie de ses familles.

Les résidents ont jusqu’au vendredi 9 novembre pour remplir le sondage. À la toute fin, les répondants pourront inscrire leur courriel afin de participer au tirage au sort d’un laissez-passer familial annuel au Centre aquatique et sportif de Dieppe d’une valeur de 860$ (taxes incluses).

Pour répondre au sondage ou consulter les règlements du concours, il suffit de se rendre au dieppe.ca et cliquer sur l’image «Sondage – Politique familiale».