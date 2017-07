Une participation exceptionnelle au Festival du homard de Shédiac

par

Selon le co-président et maire de Shédiac, Jacques LeBlanc, «la participation de cette année a dépassé nos attentes. Avec une très bonne programmation et une température très clémente, vous avez la recette pour une réussite. Les activités de la plus longue guedille de homard au monde, les spectacles, le «Ales & Tails», le «Corks & Claws », la table de 1000 pieds et 1000 homards, ont tous affiché complet.»

«C’est grâce au travail du comité organisateur et aux nombreux bénévoles que toutes ces activités ont pu avoir lieu et connaître un tel succès», souligne le co-président Edgar LeBlanc.

Les amusements Campbell ont également connu une très bonne participation.