Une nouvelle saison s’amorce au théâtre du Monument-Lefebvre

Après quelques mois d’hibernation, il est maintenant temps de préparer la scène pour la série de spectacles printaniers au théâtre du Monument-Lefebvre situé à Memramcook. La programmation Printemps 2017 va mettre en vedette le talent des artistes d’ici et une variété intéressante de genres artistiques.

En avril, place au théâtre! La Troupe du Monument nous revient cette année avec Reine d’la Passe-Pierre, une pièce originale écrite par Stéphanie Boudreau, Dorine LeBlanc et Zacharie A. LeBlanc. Dans cette comédie explosive, on suit le déroulement d’un événement organisé par le Village de Memramcook dans le cadre du 150e anniversaire du Canada qui verra un villageois ou une villageoise recevoir une très grosse somme d’argent. Un gros «haria» s’annonce alors que plusieurs candidats et candidates tentent de mettre la main sur le gros lot. La pièce sera présentée à quatre reprises, soit les vendredis et samedis 21, 22, 28 et 29 avril à 20h.

La cinquième édition du Prix Éloi, présentée en partenariat avec la Société culturelle de la Vallée de Memramcook et la Société historique de la Vallée de Memramcook, aura lieu le dimanche 7 mai à 14h. Le Prix Éloi a été créé en hommage au grand violoneux Éloi à Protais LeBlanc pour honorer annuellement des artistes ayant des racines à Memramcook. Cette année, le Prix Éloi sera décerné à trois peintres : Alfred Belliveau, Roselys Belliveau et Florence Landry. Cette activité est gratuite, mais les dons seront acceptés sur place.

Il y a peu d’ensembles bluegrass au Canada comme Bluegrass Diamonds qui connaissent autant de succès sur scène que sur disque. Depuis maintenant plusieurs années, le groupe crée des souvenirs intarissables en anglais ainsi qu’en français. Le lancement officiel de leur nouvel album, The Tool Box, aura lieu le samedi 13 mai à 20h. Une belle soirée en perspective qui ne manquera certainement pas de vous faire taper du pied.

Pour conclure la saison printanière, la chorale Voce dell’Anima présentera son spectacle annuel le dimanche 28 mai à 14h et le mardi 30 mai à 19h30. Sous la direction de Monette Gould, le chœur de 65 voix féminines interprétera des chants populaires, classiques, spirituels et traditionnels. Plusieurs musiciens et invités spéciaux seront également de la partie.

Les billets pour tous ces événements sont disponibles à la billetterie du Monument-Lefebvre de même qu’au Centre des arts et de la culture de Dieppe, au théâtre l’Escaouette, à l’Université de Moncton et en ligne à www.admission.com.