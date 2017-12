Une nouvelle enseigne pour la municipalité de Beaubassin-est

par

(GNB) – Le gouvernement provincial investit 105 000 dollars dans un projet visant à améliorer l’infrastructure dans la Communauté rurale de Beaubassin-est pour souligner le 150e anniversaire du Canada.

Bill Fraser, ministre des Transports et de l’Infrastructure, qui est également ministre responsable de la Société de développement régional, était présent pour le dévoilement de la nouvelle enseigne. «Notre investissement dans ce projet embellira la communauté rurale de Beaubassin-est alors que nous célébrons le 150e anniversaire de notre pays», a-t-il dit.

«Nous sommes très reconnaissants d’avoir reçu ce financement du gouvernement provincial et de faire partie des célébrations entourant le 150e anniversaire du Canada», a dit le maire de Beaubassin-est, Ronnie Duguay. «Avec cette nouvelle affiche moderne à l’édifice municipal, nous pourrons mieux renseigner nos résidents au sujet des événements municipaux et communautaires.»

Le financement est accordé dans le cadre du Programme de développement municipal pour la commémoration du 150e anniversaire du Canada pour ériger l’enseigne au bureau de la municipalité ainsi que faire installer des panneaux d’identification aux parc de jeux au Club d’âge d’or de Shemogue, au Centre de Saint-André-LeBlanc et au Centre culturel et sportif de Cormier Village et au site d’observation des oiseaux à Boudreau-Ouest.

En janvier dernier, les municipalités ayant une population de plus de 4000 habitants et de moins de 25 000 habitants pouvaient présenter une demande de financement d’un montant maximum de 150 000 dollars pour des projets d’embellissement visant à rendre les centres villes dynamiques et attirants et à célébrer le 150e anniversaire du Canada.