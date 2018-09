Une neuvième édition pleine de nouveautés pour le Festival Parlures d’icitte

par

La Société culturelle de la Vallée de Memramcook a concocté une neuvième édition de son festival Parlures d’icitte encore plus ouvert pour le public et rempli d’activités qui sauront éduquer, amuser et faire découvrir des aspects souvent méconnus de cette belle vallée située dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Pour l’édition 2018 qui se déroule du 9 au 14 octobre, le festival met de l’avant la conteuse Clara Dugas de la Baie Sainte-Marie qui participe à plusieurs soirées. Pour l’ouverture de l’événement, qui est sous le thème Nos histoires en paroles, le pu-blic est convié à une Soirée d’antan, le 9 octobre à 19h au Restaurant LeBlanc de Memramcook. Clara ainsi qu’Ella Dupuis, Anita Boudreau, Yolande LeBlanc, Jean Gaudet et l’accordéoniste Eugène LeBlanc vous feront découvrir les contes et légendes des familles acadiennes.

Le mercredi, La Troupe des Dames d’Acadie de Memramcook présente le souper-théâtre «L’Amour en ligne». Activité toujours aussi populaire, une représentation a dû être ajoutée pour le 16 octobre. Tandis que les tout-petits sont invités dès 10h à venir à la rencontre de Féeli Tout à la Bibliothèque publique de Memramcook.

Le jeudi, Les récits polymorphes sont de retour au Verger Belliveau avec Julie Aubé, le groupe Danse en l’air, Ginette Melanson, Clara Dugas et le collectif de poésie Slam de Moncton. Une soirée de racontage décloisonnée à la chandelle mettant de l’avant des paroliers originaux.

Le samedi après-midi, la Société d’histoire de Memramcook propose une activité originale Les morts ont des choses à dire. Des comédiens et comédiennes feront revivre les ancêtres de la Vallée dans le cimetière de l’endroit. Les laissez-passer sont disponibles à la Bibliothèque publique de Memramcook pour les deux représentations.

Le samedi 13 octobre, la soirée cabaret de contes et de musique Chacun sa parlure est de retour cette année au Club d’âge d’or Le Berceau. Clara Dugas et Alexis Bourque seront les deux conteurs vedette pour cette soirée animée par Anne Godin. Le Quatuor Jazz (Glen Deveau, Sébastien Michaud, Mathieu Babin et Joël Robichaud) ainsi que Jacques Surette sont les artistes en musique invités. Et pour les amateurs de jeux, Paul-Eugène Le- Blanc animera un Trivthon sur la parlure de Memramcook. On sent déjà que la compétition sera forte.

La semaine d’activités se clôturera avec la traditionnelle Journée familiale de contes et de musique, le dimanche à l’École Abbey-Landry de Memramcook avec Iz Ouellet comme artiste invitée. Les jeunes de l’école seront encore une fois à l’honneur dans ce grand spectacle de contes et de musique. Ce sera aussi l’occasion de découvrir en photo les trésors cachés de Memramcook, œuvres de photographes originaires ou vivant dans la municipalité.

En plus de toutes ces activités énumérées, l’organisation du Festival Parlures d’icitte organise des spectacles dans les Centres éducatifs, à l’Atelier l’Artisan, à l’École Abbey-Landry ou encore au Foyer Saint-Thomas, le but étant de permettre à un maximum de gens de pouvoir profiter des activités et de garder vivante la tradition de partage de notre patrimoine.