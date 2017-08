Une municipalité inclusive et accueillante! Le Village de Saint-Antoine relève le défi

par

Le jeudi 27 juillet en matinée, les membres du conseil municipal ainsi que les employés municipaux du Village de Saint-Antoine ont peint un passage à piéton aux couleurs de l’arc-en-ciel au centre du village. Le défi avait été relevé par le Village de Cap-Pelé il y a quelques semaines et le Village de Saint-Antoine est fier de participer dans cette initiative au côté de plusieurs autres municipalités de la région.

En plus de démontrer son ouverture et son appui envers la diversité, l’inclusion et l’égalité pour tous, ce geste démontre aussi à la communauté LGBTQ+ que le Village de Saint-Antoine les accepte dans sa communauté. Le passage à piéton à l’intersection de la rue Principale et la rue de l’Église alterne une bande blanche avec une bande aux couleurs de l’arc-en-ciel.

La municipalité de Saint-Antoine tient à remercier le département des travaux publics de la Ville de Moncton pour leur généreux don de matériel ainsi que le Village de Cap-Pelé pour avoir lancé ce beau défi et pour leur aide avec le projet.