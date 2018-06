Une Journée communautaire ensoleillée à Memramcook!

par

Le Village de Memramcook souhaite remercier tous ceux et celles qui ont contribué à faire de notre journée communautaire un grand succès! MERCI aux citoyens et aux citoyennes qui ont participé à la vente de débarras communautaire, aux Dames d’Acadie pour le magnifique BBQ communautaire, à Renee Arsenault pour la classe de Zumba gratuite, aux bénévoles pour votre implication continue et aux nombreux producteurs, commerçants, artistes et artisans qui ont participé à notre Marché fermier et artisanal. À l’année prochaine pour notre 6e édition! Pour plus d’information ou pour être au courant des occasions et des activités en cours et à venir dans notre belle vallée, visitez le site web www.memramcook.com. (Photo : Gracieuseté)