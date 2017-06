Une journée communautaire bien réussie à Memramcook

par

La communauté de Memramcook a participé en grand nombre à la journée communautaire, samedi dernier. Les organisateurs remercient les citoyens et citoyennes qui ont participé à la vente de débarras communautaire, les Dames d’Acadie pour le barbecue extraordinaire, Esso de Memramcook pour le café et le maïs soufflé, Anise Bourgeois pour le cours de YOGA, les membres de la GRC qui ont pris quelques minutes de leur journée pour venir saluer les gens ainsi que les bénévoles et les artisans qui ont participé au Marché fermier et artisanal. Le Comité de mieux-être de Memramcook avait organisé une journée plein air dans le cadre de la Journée des parcs et sentiers du N.-B. (Photos : Gracieuseté)