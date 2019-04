Une jeune artiste vivant avec le spectre de l’autisme montera sur scène pour dire MERCI!

par

Depuis sa naissance, Lydie-Anne Ruest Belliveau vit avec un trouble du spectre de l’autisme. Malgré les défis qu’elle a rencontrés au cours de sa vie, elle chante depuis sa petite enfance. Elle chantait du Édith Piaf à l’âge de sept ans. Son entourage a reconnu son potentiel en musique. Alors elle a pris des cours de violon, de batteries et de piano. Depuis l’âge de 15 ans, elle a approfondi ses connaissances en chant et en piano. À 16 ans, elle a souffert de problèmes d’estomac causés par une ouverture trop grande de ses mâchoires. En juin 2017, elle a mis temporairement fin au chant.

À ce moment-là, elle a dû subir une opération majeure aux deux mâchoires à l’Hôpital Queen Elizabeth à Halifax, NS. La Fondation Mélissa et ses ami.e.s Inc. était là pour lui offrir un soutien financier afin qu’elle puisse se rendre aux rendez-vous et à la chirurgie. Grâce à leur contribution, elle a eu un séjour sans soucis financier. Elle a pu, par la suite, continuer de chanter et vivre sa plus grande passion!

En guise de reconnaissance, elle offrira ses talents pour recueillir des fonds dont les profits seront versés à l’organisme. Elle présentera donc un spectacle intitulé : «Lydie-Anne Ruest Belliveau chante sa reconnaissance à la Fondation Mélissa et ses ami.e.s Inc.», le dimanche 16 juin à 14h au Théâtre du Monument-Lefebvre situé à Memramcook.

Lydie-Anne sera accompagnée de Renée Ruest au piano; Jesse Mea, Marie-Yvette Souma, Marcel Auffrey, Marie-Luce Quéverdo, des artistes invités. Anne Godin animera le spectacle tandis que Julie Forest présentera un hommage à la Fondation Mélissa et ses ami.e.s Inc. au nom de Lydie-Anne.

Les gens pourront réserver leurs sièges en visitant le www.monumentlefebvre.ca ou aller directement au Théâtre Monument-Lefebvre situé au 480, rue Centrale, Memramcook, NB E4K 3S6 dès le vendredi 12 avril 2019 jusqu’au 15 juin 2019. L’entrée est libre le soir du spectacle et les gens seront invités à donner un don à la porte.

À propos des troubles du spectre de l’autisme

Le trouble du spectre de l’autisme est un trouble neurodéveloppemental qui touche principalement la communication socio émotionnelle et donc la réciprocité sociale combinée à la présence d’intérêts restreints et stéréotypés chez le petit, le jeune ou l’adulte autiste. Source : https://cenop.ca/troubles-comportement/tsa-trouble-spectre-autisme.php.

À propos de la Fondation Mélissa et ses ami(e)s Inc.

Fondée en 1987, la Fondation Melissa et ses amis Inc. appuie financièrement les personnes de la région qui ont besoin de soins de santé nécessitant des déplacements à l’extérieur.