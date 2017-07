Une infrastructure à la fine pointe pour les employés des travaux publics de Shédiac

par

Gilles Haché

Le maire Jacques LeBlanc et les conseillères et conseillers de la Ville de Shédiac ont effectué une visite du site de construction du futur Centre des opérations municipales, mercredi dernier.

Construit avec un budget de six millions, cet édifice de 20 000 pieds carrés, situé sur le chemin Ohio, permettra aux 15 employés permanents de la voirie d’entretenir et d’abriter tous les équipements qui servent à entretenir les routes et les lieux appartenus par la ville en plus des camions de pompiers, dans des lieux beaucoup plus modernes et adaptés à leurs besoins. Les anciens locaux avaient une superficie de 7500 pieds carrés.

Selon le maire Jacques LeBlanc, «le nouvel édifice va de pair avec le développement de la ville; avec la croissance qu’a connu Shédiac au cours des dernières années, nous n’avions pas le choix que de mettre nos édifices municipaux à niveau.»

Les travaux sont prévus pour être terminés d’ici la fin du mois d’aout.