Une infirmière au cœur d’or

Louise Arpin vient en aide aux femmes dans le besoin en donnant une seconde vie à des bijoux usagés

Infirmière depuis 29 ans, Louise Arpin a entrepris un projet personnel après avoir soigné une patiente ayant une condition de vie difficile. Profondément touchée par la misère que peuvent vivre certaines femmes, Mme Arpin a décidé de recueillir des bijoux usagés qui dorment au fond des tiroirs des gens afin d’en faire une vente au profit de Carrefour pour femmes et de la Maison Sérénité de Kent.

«J’ai eu l’idée de faire cette collecte de bijoux il y a deux mois après cette rencontre très touchante avec une patiente dans le besoin. Comme elle venait de l’extérieur, je lui avais apporté un sac rempli de vêtements et d’articles de soins de base. Elle avait tellement apprécié mon geste, ça m’a inspiré à organiser cette collecte», explique Mme Arpin.

L’idée a fait boule de neige et l’infirmière s’est retrouvée avec quelque 4000 bijoux : des bagues, des bracelets, des colliers, des pendentifs et boucles d’oreilles qu’elle a mis en vente les 8 et 9 décembre dernier au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L. Dumont.

Cette initiative a permis à Mme Arpin de recueillir 6000 $ qui seront versés également aux deux organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugale. «Ces fonds permettront de distribuer des chèques-cadeaux pour les épiceries et les pharmacies de la région, car certaines d’entre elles n’ont même pas les moyens de subvenir à leurs besoins», souligne l’infirmière.

De plus, un tirage 50-50 a permis de remettre la somme de 750 $ à une jeune femme qui attend la naissance de son bébé. Alors que la vente des bijoux a permis de recueillir des fonds, la collecte permettra également de remettre des bijoux aux femmes à leur arrivée dans les refuges.

«J’ai voulu organiser cette collecte de fonds parce que je me considère tellement choyée dans la vie. C’était important pour moi d’aider les personnes qui n’ont pas cette chance, dit-elle. Aussi, la solidarité entre femmes, c’est tellement important.»

«À l’approche du temps des Fêtes, j’aimerais que les gens prennent soin des leurs. Le fait de voir des femmes en détresse ou des enfants qui vivent la négligence, c’est tellement difficile. Quand on est choyé par la vie, la moindre des choses c’est d’aider ceux qui en ont besoin.»

Originaire de Kedgwick, Louise Arpin explique son geste par le modèle qu’elle a reçu de ses parents qui ont souvent aidé les personnes vulnérables, soit en leur offrant de l’aide en temps ou en nourriture, par exemple. C’est l’héritage qu’elle a reçu et elle a voulu en faire autant.