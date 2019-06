Une fin dramatique donne le gain aux Mustangs

par

(N.A.L.) – Les Mustangs de Moncton ont marqué 20 points au dernier quart pour revenir de l’arrière et défaire les Wanderers de Saint-Jean au compte de 27 à 21, samedi, lors de la dernière partie au calendrier régulier de la Ligue de football des Maritimes, au terrain Rocky Stone.

En demi-finale, samedi au terrain Rocky Stone à 17h30, les Mustangs recevront la vi-site des Hawks du Havre de Halifax (4 et 2).

Plusieurs points ont été marqués dans les dernières mi-nutes de jeu, Moncton s’étant approché à 21 à 19, ayant raté une transformation de deux points pour niveler le pointage sur un retour de botté de 87 verges d’Akeem White, avec une minute à jouer. C’était son troisième de la partie, les deux premiers suivant une passe du quart Daniel Comfort. C’est le touché de Brady Newcomb, suivant une passe de 11 verges de Comfort, avec quelques secondes à jouer, qui a permis aux Mustangs de l’emporter. Aubrey Ellis a récolté deux points sur la transformation. Ben George a réussi deux transformations. Le pointage était de 7 à 7, à la demie.

«La partie a été en sorte une guerre de tranchées, a dit l’entraineur des Mustangs, Jason Terris. Notre ligne défensive a fait la différence dans la partie. Notre offensive a connu des ratés, mais s’est reprise au quatrième quart et a réussi à marquer dans les moments opportuns. Akeem White a connu sa meilleure partie avec trois majeurs.»

Le quart Daniel Comfort a réussi 18 de 38 passes pour des gains de 273 verges et trois touchés. Aubrey Ellis a remporté 70 verges en six occasions et les receveurs ont bien travaillé, soient Brady Newcomb (6 passes/59 ver-ges/1 majeur), Akeem White (3 passes/72 verges, 3 majeurs) et Leslie Greene (5 passes/96 verges).

À la défensive, Kam Bell a obtenu neuf plaqués, dont deux avec des pertes et Gabe St-Germain, 6,5 plaqués et a bloqué un botté de placement. Jerome Tshimpangila a réussi six plaqués.

Au classement final, les Wanderers et les Mustangs ont fini avec une fiche identique de cinq gains et une défaite. Saint-Jean termine premier selon la formule de bris d’égalité, ayant marqué un point de plus.