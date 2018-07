Une fête de fin d’année sous le soleil pour débuter les vacances

par

Hélène Le Pennec

Lors du premier jour de l’été, jeudi dernier, l’école Sainte-Thérèse de Dieppe a eu le plaisir de profiter d’un beau soleil pour fêter comme il se doit la fin de l’année scolaire.

De 17h30 à 19h30, les familles des élèves de la maternelle à la cinquième année se sont donné rendez-vous en grand nombre dans le parc de l’école afin de pique-niquer et profiter des nombreuses activités proposées par le Comité de parents.

Tout au long de la soirée les enfants pouvaient s’amuser dans les multiples structures gonflables qui étaient installées pour l’occasion, mais aussi repartir avec un beau maquillage et une sculpture de ballon. Des plus jeunes aux plus âgés on pouvait voir de beaux sourires sur les visages. La mascotte de l’école Gigi la girafe était elle aussi présente, afin de féliciter les enfants pour leur beau travail tout au long de l’année et saluer le départ des élèves de 5ième année qui partent vers de nouvelles aventures!

Le Comité de parents de l’école, organisateur de l’évènement, avait ainsi tout prévu entre amusement et dégustation. Les enfants ont pu se régaler de maïs soufflé et de sucettes glacées entre deux tours de château gonflable. Le comité proposait aussi une vente de «gratteux» afin de démarrer sa campagne de financement pour l’année 2018-2019. Tous les billets étaient gagnants et permettaient de gagner un laissez-passer pour le Pays de la Sagouine, 18 trous au golf de la Côte Magnétique ou encore des rabais chez différents commerçants. Cette fête était aussi l’occasion pour des élèves de certaines classes de vendre leurs recettes et créations comme des cartes de souhaits ou encore des sucettes glacées.

On souhaite un bel été et de belles vacances à tous les élèves de tous les niveaux scolaires! Un repos bien mérité avant un retour en pleine forme en septembre prochain!