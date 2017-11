Une communauté unie pour que chacun puisse vivre la magie de Noël

par

Hélène Le Pennec

Nous y sommes, période de Noël, les arbres commencent à sortir de leur carton, les décorations viennent parer les maisons de leurs plus belles couleurs et les couronnes donnent aux portes une touche de magie. Ce temps de l’année est symbolisé par le partage, le rassemblement, qu’il soit familial, amical ou communautaire, entrecoupé de musiques, de bons soupers, moments de bonheur et ouvertures de cadeaux.

Si pour beaucoup ce schéma semble naturel pour ce temps des fêtes, tout le monde n’a malheureusement pas cette chance. Que l’on soit enfant ou adulte nous avons une vision bien différente de Noël. Demander à un enfant ce qui représente Noël et il y a de fortes chances que la réponse soit «le Père Noël et ses cadeaux!». Mais le Père Noël ne serait rien sans tous ses lutins.

Dans la communauté de Shédiac, le Père Noël a la chance d’être aidé par des lutins fantastiques qui donnent de leur temps et s’unissent et s’investissent afin que chaque enfant puisse vivre un Noël magique. Ces lutins travaillent fort au Vestiaire Saint-Joseph, au Dairy Queen, au Subway ou encore au Royaume des jouets.

Charline et Nicole font partie de ces bénévoles. Charline organise Le royaume des jouets depuis maintenant six ans. Charline travaille à temps partiel à l’Université de Moncton et met son temps libre au service de la communauté et à l’approche de Noël au service des enfants, de leurs parents et bien évidement du Père Noël, tout comme sa sœur Nicole.

«Pour les familles qui sont inscrites au Vestiaire Saint-Joseph, chaque enfant recevra des cadeaux mais aussi des pyjamas, un toutou, des bas, du tricotage, tout est neuf, rien n’est usagé. Ça en prend des papas Noël et des mamans Noël!», explique Charline. Cette opération dure quatre semaines et se termine le 16 décembre, mais tout don qui est fait après cette date sera utilisé pour l’année prochaine.

Il vous est aussi possible de vous rendre au Subway de Shédiac et en apportant un pyjama neuf vous repartirez avec un sous-marin de six pouces gratuitement. Si vous préférez le Dairy Queen, vous pourrez aussi vous y rendre pour ramasser une carte précisant l’âge d’un enfant et si c’est une fille ou un garçon puis déposer un cadeau (non-emballé) au pied du sapin ou le rapporter au Vestiaire. «À travers du Vestiaire Saint-Joseph nous mettons des Anges anonymes dans l’arbre et les clients peuvent en choisir un et acheter un cadeau pour l’âge et le sexe précisé sur la carte», de dire Shirley, employée du Dairy Queen de Shédiac.

La communauté est un soutien essentiel afin que Noël puisse être vécu par chacun, petits et grands, comme un instant magique. Il n’y a rien de plus beau dans le cœur d’une maman ou d’un papa que de voir les yeux de son enfant scintiller à la vue des cadeaux au pied de l’arbre de Noël.

La magie est dans l’air, si vous souhaitez y prendre part n’hésitez pas à vous rendre au DQ de Shédiac, au Subway ou encore au Royaume des jouets et au Vestiaire Saint-Joseph. Votre soutien est précieux pour tous ces lutins qui ont débuté le décompte jusqu’au 24 décembre! Encore… ou plutôt… plus que 40 jours avant Noël!