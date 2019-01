Une chaîne humaine pour nourrir notre communauté!

par

Annick Ouellette

Mercredi dernier, tous les élèves et le personnel de l’école Mgr-François-Bourgeois (MFB) ont formé une chaîne humaine afin de remplir un camion de nourriture non périssable et items nécessaires. Une énorme boîte fut placée à l’entrée principale de l’école 12 jours avant les vacances de Noël.

Les élèves y déposaient des aliments et items nécessaires pendant les jours suivants. Grâce à la grande générosité, une deuxième boîte a dû être ajoutée puisque la première débordait! Sans surprise, la deuxième boîte fut remplie aussi vite. Lorsque le temps est arrivé de faire le don au Vestiaire St-Joseph; l’idée d’une chaîne humaine semblait très appropriée. D’une main à l’autre, nous aidons les gens dans le besoin dans notre communauté!

N’oublions pas que les besoins sont toujours là, tout au long de l’année. Soyez généreux! Pour plus d’information : Vestiaire St-Joseph (506) 532-1147, 60, rue Vestiaire, Shédiac N.-B. E4P 2W5.