Une autre Campagne de Noël réussie pour le Vestiaire Saint-Joseph

par

Claire Lanteigne

C’est à nouveau mission accomplie pour la Campagne de Noël du Vestiaire Saint-Joseph de Shédiac. «La campagne s’est très bien déroulée, elle était bien organisée et tout a fonctionné sur les roulettes», de dire Judson Cassidy, président du Conseil d’administration de l’organisme.

«Cette année nous avons bénéficié d’un local de Home Hardware pour le Royaume des jouets et la préparation et la livraison des boîtes. C’était vraiment idéal d’être sous un même toit. On pouvait entreposer de la nourriture d’un côté et des jouets de l’autre.

Un grand nombre de personnes de tous les âges et organisations ont participé à la préparation des boites de nourriture, dont les membres du conseil municipal de Shédiac, le conseil étudiant de LJR et les employés de la compagnie Chicken of the Sea (cette compagnie a fait l’achat des boites de Noël) et les Chevaliers de Colomb de divers conseils. Les Chevaliers de Colomb et les pompiers se sont aussi occupés de la livraison pour ceux et celles qui ne pouvaient venir au Home Hardware.»

Un total de 450 familles ont reçu des boites de Noël et une trentaine de bénévoles étaient à l’œuvre samedi pour la livraison. Au niveau du Royaume des jouets, nous avons offerts des cadeaux à 250 enfants. Après six ans à s’occuper de ce royaume, Charline Cassidy a décidé de tirer sa révérence.

«C’est vraiment remarquable de voir comment la communauté vient ensemble pour faire un succès de cet événement annuel, de poursuivre M. Cassidy. On sent l’esprit communautaire et les gens ainsi que les organismes et les compagnies sont fiers de faire quelque chose pour le Vestiaire.»

Cassidy ne tarit pas d’éloges pour les nombreux bénévoles qui participent à la Campagne des boîtes de Noël, sous la direction de Gilles Brine, Perry Gallant et Carol Boudreau. «C’est beau de voir les membres des Chevaliers de Colomb, les membres des différentes brigades d’incendie et les citoyen.ne.s qui viennent offrir leur aide pour assurer la réussite de cet événement.»

«C’est grâce à la communauté si nous pouvons répondre aux besoins des familles plus démunies de la région, ajoute-t-il. Je veux remercier tous les gens de la communauté pour leur générosité, les compagnies comme Subway (campagne de pyjamas) et Dairy Queen (campagne des Anges Invisibles); les Rotariens et le Club Boishébert pour la Soirée bénéfice et le Home Hardware pour leur local pour le Royaume des jouets.

«Ça prend toute une communauté pour aider les plus démunis et nous sommes choyés de compter sur une communauté comme celle du Grand Shédiac», de conclure M. Cassidy.