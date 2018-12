par

Les Chevaliers de Colomb de Haute-Aboujagane désirent remercier les communautés de Cormier-Village et de Haute-Aboujagane pour leurs généreux dons, lors de la collecte du 15 décembre. Cette nourriture ainsi que 1031.25$ (plus d’autre à venir) sera remis au Vestiaire Saint-Joseph de Shédiac. Nous reconnaissons : Raoul LeBlanc, Grand Chevalier; Léandre Forest, Rhéal LeBlanc, Régis LeBlanc, Gilles Dupuis et Robert Cormier. Absents: Noël Bourque et Zoël LeBlanc. (Photo : Gracieuseté)