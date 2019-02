Une autre année positive s’achève pour Assomption Vie

par

L’année 2018 s’est terminée sur une note positive pour le Groupe Assomption qui a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 22 février à Moncton. Ses dirigeants en ont profité pour souligner plusieurs réalisations survenues au cours de la dernière année qui a également vu la compagnie atteindre des résultats financiers nets favorables.

Assomption Vie a ainsi poursuivi sa transformation technologique amorcée les années précédentes afin de continuer à améliorer son expérience client. «Forte de cette base solide, l’équipe de direction amorce une nouvelle planification stratégique pour relever les défis de l’avenir en répondant à certaines questions fondamentales, sans pour autant oublier d’où nous venons. Les valeurs d’entraide et de soutien aux nôtres qui guident nos actions philanthropiques continueront de nous éclairer, alors que nous poursui- vrons notre transformation technologique pour répondre aux nouvelles exigences du marché», affirme le nouveau président-directeur général, Sébastien Dupuis.

Aussi, une importante transition à la tête d’Assomption Vie a marqué la fin de l’année 2018 puisque Sébastien Dupuis a succédé à André Vincent au poste de président-directeur général. Monsieur Vincent est dorénavant conseiller principal au PDG jusqu’à sa retraite en juin et il était présent à l’AGA pour présenter le bilan de l’année écoulée. Mentionnons notamment le maintien de l’excellente cote de «A-» décernée par l’agence A. M. Best pour une dix-neuvième année consécutive, ce qui confirme encore une fois la solidité financière et la solvabilité de la compagnie. Assomption Vie a également amélioré la rentabilité de sa ligne d’affaire d’assurance collective et lancé un nouveau produit en Placements et Retraite pour les lignes collectives et individuelles. Assomption Vie est également très honorée d’avoir reçu le prestigieux prix d’excellence en affaires 2018 décerné par la Chambre de commerce du Grand Moncton.

Faits saillants relatifs aux résultats financiers de 2018

L’actif sous gestion a atteint 1,7 milliard de dollars.

Le ratio de solvabilité (TSAV) se situe à 135%.

Le résultat de l’exercice était de 7,6 millions de dollars.

Un engagement social qui se poursuit depuis 115 ans

Fier de ses racines qui remontent à sa fondation en 1903, le Groupe Assomption exemplifie ses valeurs mutualistes en consacrant six pour cent de son bénéfice net à des causes sociales. Ses actions philanthropiques en 2018 ont ainsi appuyé 139 organismes et initiatives qui touchent presque toutes les sphères de la société. En outre, les employés ont réalisé 656 heures de bénévolat à l’extérieur des heures du bureau et 560 heures de bénévolat additionnelles ont été offertes durant les heures de bureau.

«J’aimerais souligner l’importance du bilan social de notre entreprise, une grande source de fierté pour tous nos employés. Nous sommes heureux de les appuyer dans leurs œuvres communautaires grâce aux deux demi-journées de bénévolat qui ajoutent une dimension personnelle aux actions philanthropiques de la compagnie. Assomption Vie est heureuse de soutenir une foule de projets qui contribuent à la vitalité sociale de nos communautés», précise Sébastien Dupuis.

Enfin, Assomption Vie a maintenu sa certification B Corp qui reconnait les compagnies qui améliorent le bien-être économique et social de la population et qui favorisent la promotion d’une prospérité engagée et durable.