Un surplus de 36 940$ au Village de Cap-Pelé pour l’année 2016

Gilles Haché

Les états financiers vérifiés ont été présentés lors de la réunion régulière du conseil municipal le lundi 1er mai.

Avec des revenus de 3 195 000$ et des dépenses de 3 158 060$ un surplus de 36 940$ a été réalisé au fonds de fonctionnement. Pour le fonds d’égouts, un léger déficit de 2700$ a été enregistré.

Les immobilisations ont connu une augmentation de 2 344 000$ dont 111 000$ qui ont été financés par les opérations et 2 233 000$ par voie d’emprunt.

Avec un ratio d’endettement de 9% et des réserves de 113 000$ le représentant de la firme comptable a souligné que Cap-Pelé est en très bonne situation financière.

Dans un autre volet, une vingtaine d’opposants à la construction d’un terrain de camping voisin du Parc l’Aboiteau étaient présents pour dénoncer ce qu’ils qualifient de projet inacceptable étant donné la proximité des marais et des dangers de pollution à la plage de l’Aboiteau. Selon leur représentant Pierre Gagnon, les opposants entendent être présents à toutes les réunions du conseil pour faire valoir leurs points.

De son côté la municipalité à souligné que le processus était rendu à l’étude de l’impact environnemental et que le ministère de l’Environnement leur fera rapport et ils prendront leur décision sur les résultats des études soumises par le gouvernement.

Quelques citoyens qui étaient en faveur du projet ont souligné que l’on peut faire place à un terrain de camping tout en protégeant l’environnement.

En bref… les résidents du chemin Thibodeau devront débourser des frais de 2.81$ du pied de façade effectués en quatre versements par année pour une période de 17 ans… un bingo géant aura lieu le 28 juin à l’Aréna… Il n’y aura pas de Festival, mais plutôt des activités estivales durant l’été… le ramassage des gros déchets aura lieu le 24 mai, aucun déchet ne doit être au chemin une semaine avant la date… le conseil municipal a tenu à féliciter les Prédateurs de Cap-Pelé pour leur victoire au championnat de l’Atlantique… des félicitations ont été faites à Chloé et Zoé LeBlanc, Alexis Beal, ainsi qu’à l’entraineur Marc Beal pour leur victoire au championnat national de la ringuette U16… Julie Arseneau a été embauchée pour remplacer Liliane LeBlanc qui prend sa retraite le 30 juin… Justin LeBlanc a été embauché comme agent à la programmation pour une période de six mois… Denise Donelle a été embauchée comme préposée à la plage et Luc Landry comme préposé à l’entretien des terrains… la prochaine réunion du conseil aura lieu le 5 juin à 19h à l’édifice municipal.