Un quatrième championnat pour les Matadors

par

(N.A.L.) –Les Matadors de Mathieu-Martin ont ajouté un autre championnat à leur palmarès en remportant la finale du Défi de hockey des écoles secondaires de l’Atlantique, tenu à Fredericton en fin de semaine.

Les Matadors ont eu raison de l’équipe de Charles P. Allen de Dartmouth, 2 à 1, dans la partie de championnat, dimanche. C’est la deuxième finale que se disputaient ces deux équipes cette saison. Le gardien Jérémie LeBlanc a été nommé le joueur du match pour les Matadors. C’est le quatrième championnat en autant de tournois en plus de la Coupe Acadie pour la formation d’Eric Prillo. Miguel Beattie et Christian Richard des Matadors ont été nommés au sein de l’équipe étoile du défi. Maxime Prillo et Eric Landry ont été les buteurs des Matadors en finale.

En demi-finale, les Matadors ont disposé des Black Kats de Fredericton, 5 à 2, alors que CPAllen a élimi-né Leo Hayes, 5 à 2, également. Miguel Beattie a réussi le tour du chapeau pour les Matadors. Gabriel Cormier et Julien Hébert ont complété le pointage. Les deux gardiens, Jérémie LeBlanc et Justin Boudreau se sont par-tagé la tâche devant le filet. «Je suis content de l’équipe, c’est quatre en quatre, a dit l’entraineur Eric Prillo. On a battu CPAllen deux fois en finale et deux autres fois en préliminaire. Il nous reste un autre tournoi, le provincial qui est le plus important.»

En ronde préliminaire, Mathieu-Martin a eu raison de Kennebecasis Valley, 3 à 1. Miguel Beattie a été le joueur de la partie. Samedi, Riverview a perdu 3 à 2, contre Fredericton, Bryson Bordage est le joueur de la partie des Royals. CPA a aussi vaincu Riverview, 2 à 1. Logan Steeves est le joueur de la rencontre. Charles P. Allen a battu L’Odyssée, 4 à 1, pour éliminer cette dernière équipe. Jonathan Sheehan a marqué le but des Olympiens et a été choisi le joueur de la partie de son club. Les Ma- tadors ont défait Leo Hayes, 5 à 2. Jérémie Godin a été le joueur de la partie.

Vendredi, L’Odyssée a baissé pavillon 5 à 0, contre les Blues de Riverview. Nicholas Jones-Balzer a été choisi le joueur de la partie pour L’Odyssée et Andrew Blakney, les Royals. Les Black Kats de Fredericton ont blanchi les Olympiens, 3 à 0, dans la partie suivant les cérémonies d’ouverture. Andrew Cyr a été nommé le joueur de la partie des Olympiens.

Les Matadors ont vaincu Parkview, 4 à 1. Maxime Bastille a été choisi le joueur du match.