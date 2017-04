Un premier Salon de l’emploi réussi à Shédiac

par

Claire Lanteigne

Organisé par la Chambre de commerce du Grand Shédiac en partenariat avec le ministère d’Éducation postsecondaire, Formation et Travail (PEDL), le premier Salon de l’emploi du Grand Shédiac a connu un beau succès la semaine dernière.

«Plusieurs de nos membres nous avaient dit avoir de la difficulté à recruter des employés, de dire Anne McGraw, directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Shédiac et coordonnatrice de l’activité. Alors avec des ressources financières et humaines, nous avons organisé ce salon de deux jours au Centre multifonctionnel de la ville.»

Au cours des deux avant-midi, le ministère a donné des sessions d’information aux employeurs, leur expliquant les différents programmes offerts ainsi que les outils disponibles pour les entreprises.

Lors de la première journée pour le secteur transformation et manufacturier, on comptait neuf employeurs et 75 personnes sont venues les visiter. Le lendemain, c’était l’industrie des services, tels services à la clientèle, tourisme et vente au détail avec la présence de seize emplo-yeurs. Quatre-vingt-cinq personnes ont fréquenté le salon. On offrait toute une gamme d’emplois à temps plein, temps partiel ou des emplois d’été, pour des gens de tout âge.

«Nous sommes satisfaits de ce premier salon, d’ajouter Madame McGraw et les participants étaient aussi heureux de son déroulement. Ils ont dit que les gens qui sont venus étaient très intéressés, bien préparés et sérieux. Certains ont passé des entrevues sur place et d’autres ont fait des rendez-vous. Si tous les postes n’ont pas été comblés, certains employeurs ont identifié des employés pour d’autres emplois disponibles dans leur entreprise.»

«Les participants à ce premier Salon de l’emploi ont indiqué que c’était une bonne idée de l’avoir organisé et qu’ils reviendraient à un prochain salon, de conclure Madame McGraw.