Un orignal dans mon jardin

Hélène Le Pennec

Alors que certains attendaient la visite de la lune en avant du soleil, d’autres quant à eux ne s’attendaient pas à se retrouver aussi proche d’un orignal, dans la cour arrière de leur maison… J’en ai d’ailleurs fait l’expérience, avec Noë, petit gars de six ans pas mal émerveillé! Quand tu es ori-ginaire de France et que tu es simplement en train de remplir ta tondeuse d’essence, tu ne penses pas vraiment à voir ta voisine arriver vers toi afin de t’informer qu’un orignal se promène à proximité et qu’il est préférable de rentrer dans la maison! Alors que la nouvelle surprend pas mal, je décide d’attendre patiemment quelques instants…avant de retourner à mon gazon! Autour de 11h15, lundi, la cour Julia, à proximité de la rue Main à Shédiac, a ainsi pu voir passer un orignal, plutôt imposant! Surprenant donc de regarder sa piscine et constater la présence de cette grosse bête qui se balade bien tranquillement!

Spécial vous me direz…je dirais même magique! Ce genre d’évènement n’arrive pas souvent!

Une fois la bête passée on pouvait voir les habitants du quartier sortir de leur maison, cellulaire à la main, espérant capter une photo ou vidéo de l’animal avant que celui-ci, ou plutôt celle-ci (il semble que ce soit une femelle mais je ne m’y connais pas assez) reparte tranquillement dans son lieu de vie habituel. Certains étaient heureux d’avoir pu observer l’animal, d’autres déçus de ne pouvoir montrer la preuve de cette vision bien spéciale, comme Marc qui aurait aimé envoyer une photo à un de ses amis chasseur.

Un cœur qui bat fort, une émotion palpable dans le quartier, voilà de quoi donner à cette journée d’observation du soleil, une touche quelque peu lunaire et fantastique!