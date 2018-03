Un nouveau visage pour Shédiac

par

Claire Lanteigne

Le conseil municipal de la municipalité a adopté à l’unanimité un nouveau logo, lors de sa rencontre régulière, lundi.

Mandatée par la municipalité, la firme Hawk avait pour tâche de trouver une nouvelle image afin de donner un élan de vigueur à la capitale du homard. La firme de marketing de Moncton a fait parvenir un sondage à un échantillonnage de 214 répondants, comprenant des commerçants, des citoyen.ne.s et des touristes.

Il en a coûté 75 000$ pour cet exercice, dont la moitié a été financée par le gouvernement provincial. Les membres du conseil se sont dits très satisfaits du travail effectué par la firme Hawk.

C’est le 5 avril prochain, lors d’une journée portes ouvertes que le nouveau logo sera officiellement présenté à la population.

Présentation de chèques

La ville a présenté des dons à différents organismes: 7500$ au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour Inc., 10 000$ à la Légion royale canadienne de Shédiac; 5000$ au Vestiaire Saint-Joseph Inc., 3500$ à l’Université de Moncton, 3500$ à l’école Louis-J.-Robichaud, et 2000$ au Festival ChocoLoco.

En acceptant le chèque pour l’université, Linda Schofield a indiqué que ce montant s’ajoutait au Fonds de bourse de la ville qui totalise maintenant 90 000$ et que deux étudiant.e.s de la municipalité avaient eu une bourse pour l’année 2017-18.

Un spectacle aura lieu le 28 juillet prochain suite à une entente avec Embou Productions Inc.

La ville a confirmé le don d’un terrain excédentaire sur la rue Calder au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour pour la construction de leur nouveau centre. Ce terrain était auparavant occupé par le centre d’opérations, maintenant déménagé dans de nouveaux locaux.