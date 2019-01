Un nouveau propriétaire pour Le Moniteur Acadien

par

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’à compter du 1er février, une nouvelle administration prendra les commandes du Moniteur Acadien et en assurera la publication.

La continuité du journal a toujours été notre priorité. C’est dans cette optique que les négociations ont été menées avec le futur éditeur.

Les lecteurs et lectrices nous ont clairement fait savoir qu’ils ne voulaient pas la disparition du Moniteur Acadien. «Nous avons besoin d’un journal tel que le Moniteur pour être au courant des nouvelles de notre région, souvent le seul journal à être présent aux réunions municipales», ont avoué nos fidèles abonnés.

Ce fut un plaisir pour mon épouse et moi, au cours de ces vingt-deux années, de découvrir votre belle région. Nous avons côtoyé des gens chaleureux et accueillants, des politiciens respectueux de notre travail, des commerçants prêts à appuyer la communauté. À nos chers lecteurs et lectrices, vous avez toujours été là pour nous encourager à faire un journal positif et représentatif de la région.

À notre équipe que nous considérions comme notre famille, Gisèle Comeau (secrétaire-comptable), Betty Melanson (graphiste), Claire Lanteigne (rédaction), Frank Landry (Delphine), Normand Dupuis (vente), Normand Léger (sports), nos éditorialistes Alcide LeBlanc et Jeannita Thériault, les camelots et les livreurs, qui, beau temps mauvais temps, rendaient le Moniteur disponible près de chez vous; et tous ceux et celles qui au cours de ces années ont contribué à la bonne marche du Moniteur Acadien, nous vous remercions. Le succès d’une entreprise se mesure par l’engagement exemplaire de ses employé.e.s et de ses collaborateurs.

À nos annonceurs, c’est grâce à votre appui si nous avons pu publier durant toutes ces années. Nous vous encourageons à continuer d’appuyer le nouveau propriétaire, faites-vous un devoir d’acheter de la publicité dans le Moniteur afin que vos clients puissent voir que vous êtes une entreprise active.

À nos abonné.e.s, merci de nous avoir lu chaque semaine. Nous vous lançons le défi de convaincre une personne de votre entourage de s’abonner à votre journal Le Moniteur Acadien, ceci afin d’en assurer sa continuité pour les années à venir.

L’emplacement et la façon de joindre le bureau du Moniteur Acadien demeureront les mêmes pour le moment.

Vous pourrez prendre connaissance du nom du nouveau propriétaire dans le journal du 6 février prochain.

Bon succès au nouveau propriétaire.

Gilles et Edith Haché