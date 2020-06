Un nouveau logo et des surprises pour L’Grand bazar-à-choix 2021

C’est en 2021 que «L’Grand bazar-à-choix» célèbrera son 10e anniversaire et les res- ponsables planifient quelque chose de spécial, dont un nouveau logo. Le groupe a reçu un octroi de 1000$ de la Communauté rurale Beaubassin-est à cet effet et fera appel aux artistes pour la création d’un logo.

Claire Lanteigne

Initiative de journalisme local – APF – Atlantique

«Nous avons été très déçues d’avoir à annuler notre 10e L’Grand bazar-à-choix qui était prévu le 22 août prochain», souligne Marlene Dugas, présidente fondatrice de l’événement annuel. «Mais nous n’y pouvions rien.»

Le comité organisateur a des rencontres virtuelles régulières pour préparer l’événement et il a été convenu qu’il serait bien d’avoir finalement un logo afin de se donner une image pour les communications et les médias sociaux. «Nous y pensions depuis longtemps, mais là nous avons pris le temps d’aller de l’avant et on en aura finalement un», dit-elle. Le comité aimerait aussi préparer des éléments spéciaux pour ce 10e anniversaire, mais doit prendre en considération qu’il n’y a plus beaucoup d’espace disponible dans les 40 kiosques.

Il va sans dire que le comité organisateur ne peut oublier l’immense succès connu lors du 9e L’Grand bazar-à-choix qui se tenait pendant le Congrès mondial acadien l’an dernier. Plus de 800 personnes ont profité des belles activités au programme du bazar, qui se tenait le 18 août dans le cadre de la journée de la région hôtesse Beaubassin-est.

Très intéressée par les arts et la culture acadienne, c’est Marlene Dugas qui est l’instigatrice de cet événement annuel, avec l’aide d’un petit comité dont elle est la pré- sidente. «La première année, c’était seulement une exposition, ajoute-t-elle, mais les gens étaient déçus de ne pas pouvoir faire des achats». Depuis la deuxième année, une quarantaine d’artistes et d’artisans peuvent maintenant vendre leurs produits. On y a ajouté un comptoir de cuisine acadienne avec fri-cot, poutines râpées, pâtisse- ries, etc. C’est très populaire.

«L’Grand Bazar-à-choix à Barachois c’est le reflet de la fierté de notre patrimoine, indique Marlene Dugas. C’est une vieille tradition devenue réalité grâce aux efforts d’un comité et de plusieurs partenariats avec des organismes de la région.» Les artistes et artisans locaux ont ainsi l’occasion de montrer, par- tager et vendre leur savoir-faire. Les Chevaliers de Colomb prêtent la salle Grand Barachois pour cette journée communautaire et aident à la mise en place de l’événement. Un grand chapiteau est également installé sur le site.

Et bien entendu, la musique fait partie de la journée et les prestations variées sont appréciées de toutes et de tous. Il y a aussi des activités amusantes pour les enfants, telles une table de bricolage, du maquillage de visage, des compétitions organisées par les pompiers volontaires et des narrations par des auteurs parrainés par la maison d’édition Bouton d’or Acadie. «Nous voulons encourager les familles à venir ensemble et nous travaillons afin de rendre les activités encore plus intéressantes pour les jeunes d’aujourd’hui», ajoute Marlene.

Jean-Guy Landry est un pêcheur à la retraite qui fabrique des filets de pêche traditionnels.





Les artistes et les artisans offrent des créations pour tous les goûts, à des prix pour tous les budgets. Le public apprécie la qualité des produits des exposants et des exposantes qui se disent aussi satisfaits de leurs ventes.

Kevin Augustine fait des rames de canot de façon traditionnelle. (Photos : Gracieuseté)





Le comité organisateur de l’événement pour 2021 est composé de Marlene Dugas, présidente, ainsi que de Patsy Ouellette, Josée Robitaille, Nancy Léger Murphy, Jacqueline Léger et John Thompson.