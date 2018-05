Un neuvième titre pour l’auteur Cyrille Sippley

par

Avec le lancement de son plus récent livre «Un regard critique sur la société des hommes», Cyrille Sippley fait paraître son neuvième titre depuis 2008. Après avoir publié six romans, un recueil de contes et de récits et son autobiographie, l’auteur, qui a fait carrière en enseignement, offre cette fois une collection de textes qui témoignent de ses réflexions sur les principaux enjeux de l’humanité et sur les valeurs qui semblent guider sa destinée. Regroupés autour de neuf thèmes, soit arts, gouvernance, économie, éducation, environnement, justice sociale, langue et culture, santé, sports et loisirs, les quelque 167 discours interpelleront à coup sûr le lecteur et l’invitera à méditer sur ses propres valeurs et sur le rôle qu’il peut jouer au sein de cette «société des hommes» pour en influencer le parcours à sa mesure.

«Regard critique sur la société des hommes» est publié aux Éditions de la francophonie, propriété de l’Acadie Nouvelle.

Deux lancements sont prévus, organisés sous les auspices de la Société culturelle : le premier, à l’édifice municipal de Richibouctou, le dimanche 13 mai, à 14h et le deuxième, à l’École Régionale de Baie-Sainte-Anne, le 19 août, à 14h. Tous et toutes y sont cordialement invités.