Un montant de 56 000$ pour le Relais pour la vie de Shédiac

par

C’est sous un beau soleil que 12 équipes, deux participantes et la population ont célébré la 14e édition du Relais pour la vie de Shédiac, samedi dernier, au parc Pascal-Poirier. Le tout a commencé avec le souper des survivants à 16h à l’école Louis-J.-Robichaud, de Shédiac. Près de 300 survivants étaient présents. Le souper a été servi suite à la bénédiction remplie d’espoir et d’optimisme du père Alphonse Richard. Les survivants ont ensuite été très touchés par le témoignage de la jeune Mia LeBlanc, âgée de seulement 10 ans. La jeune Mia a raconté comment à l’âge de trois ans, elle avait reçu le diagnostic du cancer du rein. Elle avait une tumeur de deux livres alors qu’elle ne pesait que 29 livres. Elle a reçu plusieurs traitements à l’Hôpital IWK d’Halifax et a également perdu un rein. Les chercheurs de l’hôpital ont gardé son rein afin de l’étudier davantage et peut-être aussi pourront-ils faire de nouvelles découvertes. Elle est maintenant une survivante de plus de six ans. Mia a remercié les gens de la communauté et s’est dite chanceuse d’être ici aujourd’hui et que c’était en partie grâce aux nombreuses recherches qui se font dans ce domaine. Une jeune survivante pleine d’espoir.

Ce fût ensuite le tour du maire de la Ville de Shédiac, Jacques LeBlanc de prendre la parole. M. LeBlanc a tenu à souligner l’excellent travail du cuisinier Jean-Guy Cormier et de son équipe. Il a aussi mentionné que les survivants étaient des gens positifs et optimistes et c’est grâce à ces qualités entre autres qu’ils réussissent à affronter la bataille et à en sortir gagnant. M. LeBlanc a mentionné l’exemple de sa maman qui a combattu pour une septième fois un cancer. Pendant ce souper, on a aussi souligné la présence d’Anita Pellerin, une survivante qui célèbre cette année sa 55e année de rémission. Un message est demeuré le même pour les survivants : plus on voit de chandails jaunes, plus c’est encourageant, car le chandail jaune est associé à la victoire contre la maladie qui est le cancer.

Puis, les gens se sont déplacés au parc Pascal-Poirier afin de procéder au premier tour des survivants sur la piste au son des cornemuses. Les survivants ont aussi pu se passer le bâton des survivants, la fameuse canne sculptée par l’artiste de la région, Monette Léger. La soirée a été animée par l’excellent travail des maîtres de cérémonie, Anthony Azard et Jacques André Lévesque. Les groupes musicaux Matt Landry, George Chénier et Layne Green ont fait de la musique en soirée. Plus tard, la cérémonie des luminaires s’est déroulée avec les chants de Maryse LeBlanc. Toujours un moment de recueillement très touchant de la soirée pour les familles, les amis et les survivants présents.

À noter que la gagnante du tirage 50-50, Charline Melanson s’est méritée la somme de 510$. Le comité du Relais pour la vie de Shédiac a amassé un total de 56 000$ cette année. Il aimerait remercier les commanditaires et organismes suivants pour leur appui : Uni Coopération Financière, la Ville de Shédiac, la COOP de Shédiac, la Fondation John Lyons, les Chevaliers de Colomb, Le Moniteur Acadien, CJSE FM 89 et BOFM 90, Day & Ross, Seaside Chevrolet Ltd, Assurance Vienneau, Club Rotary de Shédiac, Pharmacie Jean Coutu, Dixie Lee, No Frills, Sobeys, Shoppers Drug Mart, Café Van Houtte, Dupuis Printing, Pharmacie Medecine Shoppe de Shédiac, l’école Louis-J.-Robichaud de Shédiac, la paroisse Saint-Joseph de Shédiac, Mail Centreville, Home Hardware de Cap-Pelé, Centre St-André-LeBlanc, le club chasse et pêche de Haute-Aboujagane, Jean-Guy Cormier Catering, Monette Léger, camping Étoile Filante, Toys for Big Boys, la GRC de Shédiac, les pompiers de Shédiac, Fred’s Bakery, Ronald Gallant de Gallant Mobile Music et le Club des Lions.

Le président du comité du Relais pour la vie de Shédiac, Guy Lavigne, aimerait remercier le comité formé de Carole Melanson, Paul Boudreau, Amanda Bent, Rachel Lavigne, Raymond Cormier, Natacha Noël Breau, Chris Roy, Lise Cormier et Perry Gallant. Sans les efforts du comité, des commanditaires et de la population, le Relais ne serait pas un succès. Le comité remercie toute la population qui a contribué de près ou de loin et vous dit à l’année prochaine. Ensemble, joignons nos forces et faisons face à la maladie.