Un jeune Dieppois de sept ans remporte un concours national de cuisine!

Jamais William Hachey n’aurait pensé qu’il remporterait les honneurs d’un concours national de cuisine à sept ans. Le jeune garçon s’envolera vers Ottawa le 21 octobre prochain pour célébrer sa victoire au concours national de recettes Le Défi des p’tits chefs lors d’un grand gala. Il aura la chance de présenter sa recette de salade de taco et poulet à de nombreuses personnalités publiques dont l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, qui lui remettra un prix pour souligner son talent.

Sa création culinaire sera d’ailleurs publiée dans la deuxième édition du livre Le Défi des p’tits chefs – les recettes, qui paraîtra dans les deux langues officielles à la fin de l’automne, et qui mettra en vedette les recettes délicieuses et originales de 26 p’tits chefs de partout au Canada.

Dans le cadre du concours national de recettes du Défi des p’tits chefs, on a demandé aux enfants de sept à 13 ans de partout au pays de partager leur amour de la bouffe en nous soumettant des recettes santé et originales, qui reflètent leur culture. Parmi plusieurs centaines d’inscriptions, nous avons sélectionné 26 gagnants!

Le dimanche 21 octobre, nous tiendrons le gala annuel du Défi des p’tits chefs au Château Laurier, à Ottawa, pour célébrer les 26 gagnants et leurs recettes, notamment Juliette de Québec et ses muffins santé, Azaryn de Thompson au Manitoba et sa soupe désinvolte, Bowie de Frelighsburg et ses pâtes arc-en-ciel, et William de Dieppe et sa salade-taco au poulet. Le gala sera animé par Carlos Bustamante de YTV.

Le programme

Faites partie du mouvement! Financé par la Fondation pour les enfants PC et le gouvernement du Canada, le Défi des p’tits chefs est une initiative nationale dans le cadre de laquelle les enfants apprennent à cuisiner, découvrent à quel point la cuisine santé peut être amusante et acquièrent des outils qui leur permettront de vivre heureux et en santé. Offerts dans des Repaires jeunesse d’un bout à l’autre du pays, le programme Défi des p’tits chefs a pour objectifs :

D’enseigner aux enfants les techniques de base en cuisine

D’encourager les enfants à faire des choix alimentaires sains

De favoriser le maintien de saines habitudes pour la vie

D’outiller les parents et les familles pour qu’ils puissent planifier, préparer et cuisiner des repas et collations santé.

De la Colombie-Britannique à Terre-Neuve et Labrador, en passant par le Québec, plus de 75% des Repaires jeunesse offriront le programme d’ici 2020.

Plateforme en ligne

Créée par Corus Entertainment, la plateforme en ligne du Défi des p’tits chefs (defidespetitschefs.ca) propose au public une foule de contenus variés tels que des jeux, des vidéos, des conseils pour les p’tits chefs en herbe, des recettes, et bien plus encore.

À propos de William

William se passionne pour beaucoup de choses. Il aime la bouffe, le yoga, prendre des marches, essayer de nouvelles choses, et il adore les voyages en voiture. Il est téméraire, et adore parler aux gens et se faire de nouveaux amis. Il aime beaucoup le soccer et le baseball – il a d’ailleurs commencé à jouer au tennis l’an dernier. Il adore également les dessins animés et les films, les Legos, les livres, et jouer au Nintendo. William aime également nager. Et vous pourriez même l’entendre chanter de temps à autres!

Quelle est la toute première recette que tu as tenté de cuisiner? Et quel en a été le résultat?

C’était un sandwich avec des viandes froides et des légumes que j’ai moi-même choisis, de la mayonnaise et de la moutarde. J’ai failli y ajouter du Ketchup, mais mon père m’a dit que, même si le Ketchup, c’est bon, ça ne serait peut-être pas très bon dans ce sandwich.

Qu’est-ce que tu aimes le plus en cuisine?

Participer avec mes parents, et je suis fier de manger ce que j’ai cuisiné. C’est amusant d’expérimenter.

Qui t’inspire à cuisiner et à expérimenter dans la cuisine?

Mes parents parce qu’ils cuisinent souvent, qu’il y a de la musique qui joue, et que c’est cool de passer du temps avec papa ou maman et de pouvoir goûter à notre création par après.

Parle-nous un peu de ta recette. Comment as-tu eu cette idée? Qu’est-ce qui la rend si spéciale?

J’ai juste mis plein d’ingrédients que j’aime tous ensemble, et c’était vraiment bon. Et c’est spécial parce que je l’ai fait moi-même et j’ai réussi à la faire goûter à des gens que j’aime et ils l’ont aimé.