Un groupe extraordinaire de chefs, artistes et athlètes : le Grand Party de Cuisine Canadien – Moncton

par

La Ville de Moncton a été choisie comme la 12e ville à accueillir le Grand Party de Cuisine Canadien (GPCC), une soirée prestigieuse qui a le but de célébrer l’excellence canadienne et offrir aux jeunes Canadiens l’occasion d’être extraordinaires grâce au sport, à la musique et à la gastronomie.

«La célébration de l’excellence canadienne a toujours été au cœur de nos activités», a déclaré la co-fondatrice, Karen Blair. Lors de l’édition du Grand Party de Cuisine Canadien à Moncton, vous vivrez un concours culinaire saisissant jamais vu dans la ville! Les invités auront l’occasion de célébrer le meilleur du sport, de la musique et de la nourriture au Canada en plus d’apporter un soutien financier à chacun des piliers de l’événement. B2ten, MusiCompte et les Centres communautaires d’alimentation du Canada sont les bénéfi- ciaires qui ont été sélectionnés par le GPCC.

Le gala aura lieu le samedi 29 septembre au nouveau Centre AVENIR, situé au centre-ville de Moncton. La soirée commencera avec le concours culinaire du Party de Cuisine où neuf chefs talentueux et distingués du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard prépareront leurs créations culinaires tout en visant la médaille d’or et de représen-ter la région lors de la finale nationale à Kelowna en février.

Les chefs en lice au gala seront : Alex Haun, Savour in the Garden, St. Stephen, N.-B.; Irwin MacKinnon, Papa Joe’s, Charlottetown, Î.-P.-E.; Javier Alarco, Delta by Marriott, Charlottetown, Î.-P.-E; Lisa Aronson, 5 Kings Restaurant & Picaroons Brewhouse, Fredericton, N.-B.; Marc Surette, Bistro 33, Moncton, N.-B.; Matt Pennell, Legends Restaurant, Moncton, N.-B.; Michel Savoie, Les Brumes du Coude, Moncton N.-B.; Tim Muehlbauer, East Coast Bistro, Saint John, N.-B.; et Trevor Rowe, Moncton City Club, Moncton, N.-B.

«Nous sommes ravis que Moncton devienne la douzième ville canadienne à accueillir le Grand Party de Cuisine Canadien, en appui à l’excellence dans les domaines du sport, de la musique et de la gastronomie», a déclaré Louis Léger, président du comité régional du GPCC.

«Nous sommes ravis aussi de la sélection de ces neuf chefs incroyables du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard qui prendront part au concours culinaire. Nous sommes également très fiers de présenter le nouveau Centre des événements de Moncton pour cette première édition du GPCC. Nos invités seront conviés à une soirée mémorable», a conclu Léger.

Suite à la compétition culinaire, les plus de 500 invités VIP de l’événement seront invités à la deuxième partie de la soirée, notre Gala de célébration, animé par Scott Russell, animateur de CBC Sports. Pendant cette célébration, douze athlètes provenant du sport amateur, para sport et sport professionnel seront présentés aux invités. Le spectacle comprendra également une présentation musicale dirigée par Jim Cuddy du groupe Blue Rodeo eti le Conseiller principal en divertissement pour GPCC. «En plus, nous sommes fiers d’annoncer que Barney Bentall, Danny Michel, Devin Cuddy, Sam Polley, Anne Lindsay et Lina Boudreau du Nouveau-Brunswick se joindront à Jim Cuddy pour ces prestations musicales», a ajouté la co-fondatrice Karen Blair.

En outre, il y aura une vente aux enchères qui offrira plusieurs items intéressants, tels que des voyages avec des athlètes d’élite et des artistes canadiens comme Jim Cuddy et Ed Robertson, en Toscane, à Majorque, au Maroc, au Vietnam et dans les Caraïbes.

Les personnes intéressées à commanditer l’événement ou souhaitant acheter des billets pour le Grand Party de Cuisine Canadien à Moncton peuvent le faire en communiquant avec Ben Champoux au 506-227-5793 ou par courriel à ben@champouxinc.ca.