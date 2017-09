Un groupe de femmes de la région profite des sentiers du Parc Plein Air à Cap-Pelé!

par

Un groupe de femmes se rencontre pour marcher et parler de leurs sentiments. Si vous avez besoin de parler avec quelqu’un, ces personnes sont là pour écouter et non juger. Si vous êtes intéressée de vous joindre à ce groupe, il n’y a aucun frais… vous n’avez qu’à vous présenter au parc Plein Air de Cap-Pelé les lundis et les mercredis à 18h30 et les samedis matins à 9h30. Pour plus de renseignements, vous pouvez rejoindre Lisa Vautour au 531-0395. (Photo : Gracieuseté)