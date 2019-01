par

«Un gamin acadien est un regard intime remarquable sur la vie de mon père. Le livre saisit aussi son engagement indéfectible envers sa communauté, le peuple acadien et le Canada.» (L’hon. Dominic LeBlanc, CP)

Né sur une ferme dans le village de l’Anse-des-Cormier, au Nouveau-Brunswick, le jeune Roméo LeBlanc ne se doutait pas que, grâce à l’amour de sa famille et à l’aide inattendue de ses soeurs, il aurait un jour la chance de faire des études secondaires et universitaires, de devenir enseignant d’histoire puis journaliste, et de gravir les échelons politiques jusqu’au plus haut sommet! Malgré tout, Roméo LeBlanc conservera toute sa vie une grande modestie et un grand sens de l’humour. Découvrez l’odyssée d’un gamin acadien jusqu’à Rideau Hall, la résidence officielle du gouverneur général à Ottawa.

UN GAMIN ACADIEN. L’odyssée de Roméo LeBlanc vers Rideau Hall est un texte de BERYL YOUNG, traduit par ROBERT PICHETTE. Le titre original (anglais) est publié par Bouton d’or Acadie : A Boy from Acadie. Roméo LeBlanc’s Journey to Rideau Hall.