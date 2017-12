Un don de soi pour rendre les gens heureux

par

La Société culturelle de la vallée de Memramcook en partenariat avec le Village de Memramcook et le Foyer Saint-Thomas a organisé un après-midi de musique et de chants traditionnels de Noël au Domaine de la Vallée, dimanche dernier.

Pour cette occasion spéciale, nous avons fait appel aux artistes de chez-nous. Il s’agit de Janice Gautreau, Alice Belliveau, Julie Belliveau Rogers et Cédric Gautreau. «Avec leur sourire et leur bonne humeur, ils ont apporté le bonheur aux résidants du Foyer Saint-Thomas», explique Paul Auffrey, de la Société culturelle de la vallée de Memramcook. «Ils connaissent chaque résidant et ils savent ce qu’ils veulent entendre : des chants et de la musique qu’ils ont entendus et chantés pendant toute leur vie ».

Janice Gautreau et Alice Belliveau ont fait la première partie avec de la musique et des chants traditionnels de Noël, accompagnées du violon de Julie Belliveau, tandis que le jeune Cédric Gautreau a fait la deuxième partie en chansons. Lorsque Cédric a sorti son accordéon, on a vu les résidents avec de larges sourires taper du pied avec entrain. Ces artistes passent de nombreuses heures de bénévolat à rendre les gens heureux. C’est leur façon de redonner à leur communauté.

Merci au maire de Memramcook, Michel Gaudet, qui est venu saluer les gens et dire un mot de bienvenue. Finalement, en fin d’après-midi, il y a eu la visite de deux invités spéciaux. Le Père Noël et Maman Noël sont venus saluer la foule. Le tout s’est terminé par un goûter.