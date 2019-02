par

Dans le cadre d’une tournée du District scolaire francophone Sud, le ministre de l’Éducation Dominic Cardy, le sous-ministre Gérald Richard, la directrice générale du DSFS Monique Boudreau ainsi que les conseillers du CED se sont rassemblés à l’école Mgr-François-Bourgeois de Shédiac pour un dîner cuisiné et servi par des élèves de la 7e et 8e année.

Depuis le mois d’octobre, les élèves de la 7e et 8e année participent à des ateliers culinaires avec Apprenti en action – Labo-éducatif en alimentation Inc. en collaboration avec le réseau des cafétérias communautaires. Animateur en alimentation, Gene Cormier, était le Chef de l’équipe de jeunes apprentis. Puisque les élèves exploraient déjà la cuisine de repas à travers les ateliers, ils ont accepté de cuisiner et servir le dîner pour cette rencontre.

Au menu on retrouvait : 1er service : potage aux carottes avec craquelins de sarrasin et graines de lin. 2e service : sa-lade taco (porc et pois chiches avec épices mexicaines, crème sur, salsa et légumes). 3e service : sauté aux légumes et poulet avec sauce soya, gingembre et riz de grains entiers. 4e service : croustade aux pommes avec cannelle, sucre brun et flocons d’avoine.