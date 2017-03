Un congé de mars scientifique au Centre multifonctionnel de Shédiac

par

Hélène Le Pennec

L’heure était aux sciences au Centre multifonctionnel de Shédiac, lundi après-midi. Deux ateliers pour des enfants de trois à six ans et de 7e à la 10ème année étaient offerts par le programme «Parlons Sciences/Let’s talk Science» et l’Université de Moncton. Six étudiants, d’horizons scientifiques différents et présents pour ces ateliers ont ainsi pu expliquer aux enfants des notions telles que la différence entre le vivant et le non-vivant ou encore la complexité de l’ADN. Pas simple, devant un public de jeunes enfants de proposer un atelier autant instructif qu’amusant.

D’un côté de la salle, Daniel, Stéphanie et Fanta étudiants en sciences, mathématiques ou encore DSS à l’Université de Moncton, ont expliqué à un public de neuf jeunes enfants de moins de 10 ans les différents habitats d’animaux, accompagnés de Basile le petit écureuil. Pour rendre un atelier interactif il faut tout de suite attirer l’attention de ces jeunes enfants et les interroger sur le monde qui les entoure, «je suis un scientifique, j’aime poser des questions et y répondre», nous dit Daniel. Lui-même interroge alors les enfants sur ce qui pour eux est vivant ou est non-vivant. Les réponses fusent alors telles que «un arbre est vivant et un mur ne l’est pas» nous dit Noë (six ans), ou encore «les déchets ne sont pas vivants», dit Jonas (10 ans). Les étudiants distribuent alors de petites cartes à l’ensemble des enfants afin de déterminer entre par exemple une chaussure, un chien, ou encore un ordinateur et un écureuil ce qui est vivant de ce qui ne l’est pas. Cet apprentissage du monde «vivant» emporte les enfants à la découverte de l’habitat des animaux comme celui des écureuils ou des oiseaux avec la décoration de noix ou encore la préparation d’un nid à l’aide d’épingles à linge en guise de bec d’oiseau. Cette activité amusante fut appréciée des enfants, qui s’affairaient à la préparation d’un nid douillet pour leurs petits œufs! Tout cela était accompagné de Basile l’écureuil qui venait vérifier l’aspect sécuritaire du nid. À la fin de cet atelier scientifique, les enfants avaient pu découvrir différents types d’habitats d’animaux, comment les fabriquer et surtout devenir «de bons ingénieurs de la nature», d’après Daniel. Les enfants ont ainsi pu fièrement repartir avec un crayon magique, tels de véritables scientifiques!

De l’autre côté de la salle, deux jeunes filles étaient accompagnées de trois étudiants de l’Université de Moncton, Marine, Justin et Tiziana qui eux se chargeaient de l’atelier «extraction d’un ADN de banane et fabrication d’une molécule d’ADN». Difficile d’attirer les plus âgés dans ces ateliers en plein congé de mars. «Habituellement nous donnons cet atelier devant une trentaine de jeunes», nous explique Marine, étudiante venant de France et en doctorat de Sciences de la vie à l’université de Moncton. Celle-ci participe à ce type d’animations depuis une année et utilise un kit qu’elle a pu créer afin d’expliquer aux jeunes de 12 à 18 ans comment extraire un ADN de banane ou encore fabriquer une molécule d’ADN à l’aide de friandises, plutôt intéressant quand il est possible de le déguster à la fin de l’atelier! Justin en maitrise de Biologie et Tiziana en bac de biochimie l’accompagnent pour cette présentation.

Ces activités scientifiques se poursuivaient hier avec un atelier «Réactions chimiques incroyables» et un spectacle de neige carbonique, cette fois proposées en anglais.

D’autres activités se déroulent pendant ce congé de mars au Centre multifonctionnel de Shédiac, telles que l’exposition de Lego, le vendredi 10 mars de 18h à 21h et le samedi 11 mars de 10h à 16h ou encore un «souper spaghetti» le vendredi 10 mars de 16h à 19h au Centre multifonctionnel de Shédiac, 10$ à la porte.

Vous pouvez de plus pro-fiter des installations hivernales au parc Pascal-Poirier ou au parc Ourson et patiner durant les horaires de patinage public à l’aréna festival. Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site internet de la Ville de Shédiac.