Un cadeau de Noël précoce pour de jeunes patients du CHU Dumont

Les enfants qui auront à subir une chirurgie au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L. Dumont auront dorénavant l’occasion de s’y rendre par un moyen moins traditionnel, grâce à un cadeau du concessionnaire automobile Moncton Chrysler.

En effet, quelques jours avant la veille de Noël, et sous l’œil attentif de nul autre que le père Noël, le concessionnaire local a livré deux voitures pour enfants Kidsquad Mudslinger au département de pédiatrie du CHU Dumont. C’est une jeep télécommandée à piles qui pourra être dirigée par l’enfant lui-même ou par un parent. «Il s’agit d’une façon divertissante et distrayante permettant de transporter les enfants vers la salle de chirurgie qui est souvent source d’anxiété auprès de cette clientèle vulnérable, a affirmé Madame Johanne Roy, vice-présidente des Services cliniques au Réseau de santé Vitalité. Lorsque leur condition physique le permettra, on pourra leur permettre de se rendre en salle d’opération par leurs propres moyens, plutôt que sur une civière.»

L’infirmière gestionnaire du service de pédiatrie du CHU Dumont, Nancy Sheehan, abonde dans le même sens. «Quelle belle façon de diminuer le stress chez un enfant qui se dirige vers l’inconnu qu’est la chirurgie, a-t-elle déclaré. L’enfant pourra ainsi s’amuser un peu, tout en se sentant en contrôle de sa situation. Au nom de nos jeunes patients, je remercie Moncton Chrysler d’avoir posé ce geste de générosité à l’approche de la période des Fêtes!»

Le médecin-chef du Réseau de santé Vitalité et membre du conseil d’administration de la Fondation CHU Dumont, Dr Martin Robichaud, affirme pour sa part qu’un tel geste vient directement du cœur et a tenu à remercier lui aussi le concessionnaire.

Le responsable de cette initiative, Monsieur Mark Ripley de Moncton Chrysler, est ravi d’avoir pu offrir ce cadeau aux plus petits. «Nous sommes heureux d’avoir pu poser un tel geste qui risque de faire sourire de jeunes enfants. Ça nous rend jo- yeux, particulièrement en cette période de l’année.»